Drei Jahre lang wurde an der über zehn Milliarden Euro teuren Erdgaspipeline Nord Stream 2 gebaut. Doch ob durch die Doppelröhre je auch nur ein Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland gelangen wird, ist wegen des Agieren Russlands in der Ukraine-Krise sehr fraglich.

Was ist die momentane Situation bei der Pipeline?

Die Leitung vom westrussischen Wyborg nach Lubmin bei Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) quer durch die Ostsee ist fertig, sie wird aber noch nicht zum Gas-Transport genutzt. Seit Ende Dezember sind beide Stränge mit Erdgas befüllt; der Druck im Inneren liegt nach Angaben der Betreibergesellschaft bei 103 Bar, womit die Voraussetzungen für einen unverzüglichen Gastransport gegeben wären – doch mehr als diese Daten hat die Pressestelle der Nord Stream 2 AG nicht mitzuteilen.

Welche Chancen hat das Projekt überhaupt noch?

Das Genehmigungsverfahren wird neu aufgerollt. Die Bundesregierung will eine neue Stellungnahme abgeben, in der die veränderte Sicherheitslage berücksichtigt wird. Damit wird sie sich Zeit lassen. Der Frage, was Russland tun müsste, damit es doch noch zu einer Genehmigung kommen könnte, wich Bundeskanzler Olaf Scholz aus. „Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte“, sagt der SPD-Politiker lediglich.

Fest steht: Für eine neuerliche Kehrtwende, zurück zu einer Betriebserlaubnis, bräuchte die Bundesregierung extrem gute Gründe.

Ist sich die Ampel-Koalition in dieser Frage einig?

Jetzt ja. Lange Zeit waren SPD und Grüne sehr unterschiedlicher Meinung. Die Grünen haben mit der Forderung nach einem Ende von Nord Stream 2 sogar Wahlkampf gemacht. Scholz hat sich dagegen noch Mitte Dezember schützend vor die Pipeline gestellt und sie als rein privatwirtschaftliches Projekt kategorisiert. Dass der Kanzler am Dienstag erklärte, er habe das Wirtschaftsministerium angewiesen, den Genehmigungsprozess zu stoppen, scheint Wirtschaftsminister Habeck nun mächtig zu nerven. In Interviews weist er immer wieder darauf hin, dass es seine Entscheidung gewesen sei.

Wie reagiert Russland auf die neue Entwicklung?

Offiziell „bedauert“ der Kreml die deutsche Entscheidung zu Nord Stream 2. Es handele sich um ein rein wirtschaftliches Projekt zum Vorteil für Deutschland und Europa. Es könne zu Stabilität führen auf dem wegen hoher Preise überhitzten Gasmarkt.

Hat Moskau etwas gegen den Stopp in der Hand?

Der ehemalige Kreml- und Regierungschef Dmitri Medwedew droht mit einer Preisexplosion. „Willkommen in der neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter Gas zahlen“, schrieb Medwedew, der jetzt Vizechef im Sicherheitsrat ist, auf Twitter. Vereinzelt werden auch schon öffentlich Stimmen laut, die Energieverträge mit westlichen Staaten zu kündigen. Der Kreml hat indes stets betont, dass Russland auch in den schlimmsten Krisen seinen Lieferverpflichtungen bisher nachgekommen sei.