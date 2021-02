Manche tragen aus Vorsicht vor dem Coronavirus auch draußen eine Mund-Nasen-Maske. Was in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht und inzwischen Gewohnheit ist, fällt in Parks und im Wald eher auf. Ist es trotzdem sinnvoll?

Schon lange sind sich Experten einig, dass die Gefahr einer Corona-Infektion in Innenräumen wesentlich höher ist als an der frischen Luft. Auf Straßen und in Parks sind die Masken oft auch gar keine Pflicht. Der Grund, warum auch dort viele Menschen ihre FFP2-Maske tragen, ist wohl die Sorge, in eine Aerosolwolke zu geraten. Diese bildet sich durch das Ausatmen vor dem Mund und kann bei Infizierten Coronaviren enthalten. Reden Menschen miteinander, dann werden diese Aerosole dem Gesprächspartner quasi ins Gesicht gepustet. Während sich in ungelüfteten Zimmern die Viren sammeln können, wird die ausgeatmete Luft im Freien aber schnell verdünnt und abtransportiert, sagt die Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) in Köln.

Eine kurze Begegnung an der frischen Luft hält der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch, für ungefährlich. Die Menge an Viren, die man im Vorbeigehen womöglich abbekomme, reiche für eine Infektion nicht aus.

Vorsicht bei durchfeuchteten Masken

Es kann auch kontraproduktiv sein, zu lange eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, zumal die feuchte Ausatemluft die Wirksamkeit der FFP2-Masken vermindert. Die GAeF warnt: Mit der Zeit verliert das Material seine elektrische Ladung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schreibt: „Eine durchfeuchtete Maske sollte abgenommen und gewechselt werden.“

Dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern zufolge besteht zudem die Gefahr einer Infektionsbrücke zwischen Träger und Umgebung: Bei feuchtem Material könnten auch bei FFP-Modellen etwa durch Husten oder Niesen Tröpfchen von der Außenfläche der Maske in die Umgebung geschleudert werden.