Israels Armee wird wohl auf absehbare Zeit den Süden des Libanon besetzt halten. Damit treibt sie die Libanesen wieder in die Arme der Hisbollah.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz nennt sie eine „Sicherheitszone“, die Israels Armee im Südlibanon zwischen der Grenze und dem Fluss Litani errichten soll. Dafür habe die Armee einen großen Teil der Brücken in der Region zerstört. Sie werde die übrigen Übergänge sowie das etwa 30 Kilometer breite Gebiet zwischen Israels Nordgrenze und dem Litani-Fluss kontrollieren, erklärte der Minister. Katz kündigte damit im Prinzip eine Militärbesatzung des Nachbarlandes auf absehbare Zeit an.

Das ist nicht das erste Mal. Bereits nach dem ersten Libanonkrieg 1982 richtete die damalige israelische Regierung eine sogenannte Sicherheitszone im Süden des Landes ein. Doch die Besatzung des Nachbarlandes ist auch in Israel mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden: Rund 1000 israelische Soldaten bezahlten dafür mit ihrem Leben. Die Hisbollah wurde erst so richtig groß, nachdem sie sich als Widerstandsgruppe gegen die Besatzung feiern lassen konnte. Im Jahr 2000 zog sich Israel wegen innenpolitischen Drucks zurück.

Ortschaften werden systematisch zerstört

Diesmal geht die israelische Armee anders vor. Sie hat das Gebiet kurz nach Kriegsbeginn als Evakuierungszone ausgewiesen, darunter auch Tyros, eine der ältesten Städte der Welt und viertgrößte des Libanon. Hunderttausende mehrheitlich schiitische Libanesen sind geflohen. Laut Katz sollen sie „nicht zurückkehren, bis die Sicherheit von Israels Norden garantiert ist“.

Neben den Brücken zerstört das Militär systematisch Ortschaften, „im Einklang mit dem Modell, das wir in Rafah und in Beit Hanun im Gazastreifen angewandt haben“, so Katz. Beide Orte wurden weitgehend dem Erdboden gleichgemacht. Um die Gefahr für israelische Bodentruppen zu minimieren, setzte die Armee bereits während der brüchigen Waffenruhe vom November 2024 auf den Einsatz von Drohnen. Wie weit die Truppen tatsächlich vorgerückt sind, dazu gibt es kaum verifizierbare Angaben. Die Hisbollah ist nach zweieinhalb Jahren israelischen Bombardements zwar geschwächt, aber weiterhin militärisch handlungsfähig.

Ultranationalisten fordern neue Grenzziehung

Einigen in Israel gehen Katz’ Pläne nicht weit genug. Der ultranationalistische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte, den Litani zur neuen Grenze zwischen Israel und dem Libanon zu erklären: „So wie wir 55 Prozent des Gazastreifens kontrollieren, müssen wir dasselbe im Libanon tun.“ Eine Untergruppe der Siedlerbewegung namens Uri Tsafon („Wach auf, Norden“) setzt sich seit längerem für eine jüdische Besiedlung Südlibanons ein. Auch wenn bisher kein namhafter israelischer Politiker dieses Ansinnen unterstützt, sind israelische Siedlungen wie im Westjordanland und im Gazastreifen stets infolge von Militärbesatzungen entstanden.

Israels Vorstoß droht vor allem ein kleines diplomatisches Fenster zu schließen. Libanons Regierung ist zwar ihrer Verpflichtung aus dem Waffenruhe-Abkommen von 2024 nicht nachgekommen, die Hisbollah südlich des Litani zu entwaffnen. Die Unterstützung für die Angriffe der Hisbollah auf Israel war im Libanon aber lange nicht so niedrig, die Bereitschaft für Gespräche mit Israel selten so hoch. Das könnte sich nun schnell ändern angesichts von mehr als 1000 Toten seit Kriegsbeginn und der umfassenden Zerstörung ziviler Infrastruktur.