Sein Vorgehen im Libanon könnte Israel die letzten Sympathien kosten. Das ist gefährlich, denn das Land braucht die USA, die EU und die UN.

Israels Premier Benjamin Netanjahu gerät innenpolitisch mit jedem Tag stärker unter Druck, an der sich weiterhin Geiseln in der Gewalt islamistischer Terroristen befinden. Die Bevölkerung ist tief gespalten. Die Anzahl derjenigen, die Verhandlungen mit der Terrormiliz Hamas fast um jeden Preis wollen, und derjenigen, die wie ihre Regierung auf eine Politik der Stärke und der Gewalt setzen, halten sich jüngsten Umfragen zufolge in etwa die Waage.

Nun ist eingetreten, was Israels Verbündete – allen voran die USA – befürchtet und wovor sie gewarnt haben. Israel hat eine zweite Front im Norden eröffnet. Keine Frage, es ist blanker Terror, wenn die von Iran gesteuerte Hisbollah-Miliz fast täglich Geschosse vom Libanon Richtung Israel auf den Weg schickt und die Menschen im Norden des Landes in Todesangst versetzt. Aber die israelische Antwort, die massiven Angriffe auf das Nachbarland Libanon, das sich ja gar nicht im Konflikt mit dem jüdischen Staat befindet, könnten Israel international nun die allerletzten Sympathien kosten. Zumal Generalstabschef Herzi Halevi gerade eine weitere Verschärfung der Angriffe angekündigt hat.

Iran will Israel von der Landkarte tilgen

Israel hat im Nahen Osten keine Freunde. Die Mullahs in Iran zum Beispiel würden es am liebsten von der Landkarte tilgen. Deshalb braucht Israel Unterstützung – die der USA, der EU und der UN. Diese Unterstützung bröckelt derzeit massiv. Und das ist gefährlich für Israel – und lebensgefährlich für die Israelis.