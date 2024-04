Die israelische Armee habe ihren Einsatz in Chan Junis beendet und das Gebiet verlassen. Ob dies nun eine Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium bedeutet, ist allerdings unklar.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Die israelische Armee hat am Sonntag nach eigenen Angaben ihre Truppen aus der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens abgezogen. «Die 98. Kommando-Abteilung hat ihren Einsatz in Chan Junis beendet», hieß es in einer Mitteilung der Armee. Sie habe den Gazastreifen verlassen, «um sich zu erholen und auf weitere Operationen vorzubereiten».

Erhebliche Truppen verblieben jedoch im Gazastreifen, «und werden die Aktionsfreiheit der israelischen Armee bewahren und ihre Fähigkeiten, präzise Operationen auf der Basis von Geheimdienstinformationen auszuführen», hieß es weiter.

Es war zunächst unklar, ob der Abzug aus Chan Junis eine wichtige Wende im Krieg oder ein neues Zwischenstadium auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten bedeutet. Die Armee hatte am Samstag mitgeteilt, dass die Leiche einer Geisel in Chan Junis geborgen worden sei. Die Stadt gilt als wichtiger Stützpunkt der islamistischen Hamas.