Das sogenannte Westjordanland-Gesetz hat am Montagabend die Mehrheit in der Knesset verpasst. Damit ist das bunte israelische Regierungsbündnis so gut wie gescheitert.

Es war ein Schlag, von dem sich die Regierung Israels wahrscheinlich nicht wird erholen können. Das Westjordanland-Gesetz sollte Notverordnungen verlängern, die seit 1967 bestehen. Diese Verordnungen