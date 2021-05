Ärztevertreter kritisieren das geplante Ende der Impfpriorisierung. Dabei sind sie selbst dafür eingetreten.

Deutschlands Arztpraxen drohen, überrannt zu werden. Überrannt von Impfwilligen, die ab 7. Juni an die begehrte Spritze kommen können, ohne dass sie zu einer Prioritätsgruppe gehören müssen. Doch zu Beginn wird nicht genügend Impfstoff da sein, um alle innerhalb kurzer Zeit zu immunisieren. Die Enttäuschung ist abzusehen und wird das Personal in den Praxen zu spüren bekommen. Ist es also verständlich, dass sich angesichts dieser Aussichten mehrere Ärztevertreter kritisch zur Impffreigabe äußern? Nein, es ist irritierend.

Denn es waren ja auch Ärztevertreter, die die Freigabe forderten. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hielt Mitte April die Freigabe im Mai für möglich. Am 27. April zeigte sich die KBV auf eine Anfrage der RHEINPFALZ, ob eine Freigabe nicht großen Druck für die Praxen bedeute, demonstrativ gelassen. Die Mediziner wüssten schon, „wen sie wann drannehmen können“. Und Ulrich Weigeldt, Chef des Hausärzteverbands, forderte Anfang Mai, die Priorisierung aufzuweichen.

Mehr Impfstoff kommt

Auch die Klage, dass zu wenig Impfstoff geliefert werde, überzeugt nicht. Seit Wochen ist bekannt, dass die Ärzte ab Ende Mai (also noch vor der Freigabe) allein von Biontech wöchentlich mehr als 3,4 Millionen Dosen bekommen sollen – mehr als doppelt so viel wie bisher. Nur falls diese Zusage nicht eingehalten werden sollte, haben die Funktionäre guten Grund sich aufzuregen.