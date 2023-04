Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Iran mischt militärisch vom Jemen über den Gazastreifen bis nach Syrien mit. Er ist für Terroranschläge in aller Welt, auch in Berlin, verantwortlich. Nun wählt die Islamische Republik am Freitag einen neuen Präsidenten. Nur sieben von 300 Kandidaten wurden zugelassen. Der Favorit des Regimes ist der Hardliner Ebrahim Raisi.

„Die Inflation ist eines der wichtigsten Probleme der Menschen – genauso wie die Unehrlichkeit mancher Beamter“, sagt Ebrahim Raisi. Der 60-Jährige gibt sich als Kandidat