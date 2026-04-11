Die iranische Delegation traf den pakistanischen Premier und Vermittler Sharif. Die Verhandlungen mit den USA könnten am Nachmittag beginnen – wenn beide Seiten zustimmen.

Islamabad (dpa) - Vor dem möglichen Beginn der Friedensverhandlungen mit den USA in Islamabad hat die iranische Delegation den pakistanischen Premierminister und Vermittler Shehbaz Sharif getroffen. Nach Angaben der pakistanischen Regierung war anschließend ein Treffen Sharifs mit der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance geplant.

Der iranische Staatssender Irib berichtete, dass die Gespräche zwischen den Iranern und der US-Seite – sofern sie tatsächlich starten – für den Nachmittag Ortszeit geplant seien. Islamabad liegt drei Stunden vor Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Iranischen Quellen zufolge sollen die Verhandlungen nur einen Tag dauern.

Mehr als 10.000 Soldaten und Polizisten sichern die Verhandlungen in Islamabad. Foto: Anjum Naveed/dpa

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg geht es in den Verhandlungen um die Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung. Zu den Konfliktpunkten zählt der Status der Straße von Hormus, die für den globalen Energiehandel von zentraler Bedeutung ist.

Die US-Delegation wird von Vizepräsident JD Vance angeführt. Foto: Jacquelyn Martin/dpa

Israel setzt seine Angriffe auf die Hisbollah im Libanon unvermindert fort. Foto: Emilio Morenatti/dpa