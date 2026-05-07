Bewohner berichten von lauten Geräuschen und Lichtern über dem Meer nahe Bandar Abbas. Was steckt hinter den Explosionen am Persischen Golf?

Teheran (dpa) - Inmitten militärischer Spannungen mit den USA haben iranische Medien mehrere Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Nahe der Hafenstadt Bandar Abbas an der Südküste seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die genaue Ursache dafür sei jedoch unklar.

Fars schrieb in einem weiteren Bericht von Schusswechsel zwischen iranischen Streitkräften und dem «Feind». Dabei sei unter anderem ein Hafenbereich auf der Insel Gheschm getroffen worden. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.

Unterdessen spekulierten iranische Medien über einen möglichen Luftangriff der Vereinigten Arabischen Emirate. Erst vor wenigen Tagen hatten Irans Streitkräfte Ölanlagen in dem arabischen Golfstaat attackiert. Die Nachrichtenagentur Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, schrieb: «Sollte sich die Angelegenheit bestätigen, werden die Emirate den Preis für ihre feindselige Handlung bezahlen.»

Erstmals seit Beginn der Waffenruhe greift Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut Ziele mutmaßlicher Hisbollah-Kämpfer an. Foto: Hassan Ammar/dpa

Auch in den sozialen Medien meldeten Bewohner aus den Küstengebieten Explosionen. Auf der Insel Gheschm etwa seien Explosionsgeräusche und Lichter über dem Meer beobachtet worden, berichtete der bekannte Netzaktivist Vahid unter Berufung auf lokale Einwohner.

Seit gut einem Monat gilt eine Waffenruhe im Iran-Krieg. Die militärischen Spannungen sind jedoch nach wie vor hoch. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erreicht werden könnte.

Das iranische Atomprogramm steht auch in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs im Fokus. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/dpa

Die USA beschießen einen unter iranischer Flagge fahrenden Tanker. (Archivbild) Foto: The Visible Earth/dpa