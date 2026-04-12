Teheran ist sicher, Trump und seine Regierung im politischen Schwitzkasten zu haben. Das führt zu Übermut.

Der Iran hätte das Treffen in Islamabad dazu nutzen können, die Grundlage für eine Einigung mit Amerika zu schaffen. Die Bedingungen dafür waren günstig. US-Präsident Donald Trump will eine schnelle Lösung. Der Iran konnte seinen Zehn-Punkte-Plan als Leitlinie für die Verhandlungen durchsetzen. J.D. Vance war der bevorzugte Gesprächspartner der Iraner, denn der Vizepräsident ist der prominenteste Gegner des Iran-Krieges in Trumps Regierung.

Trump findet kein Rezept

Doch die Führung entschied sich für eine harte Linie. Der Iran will austesten, wie weit er bei der US-Regierung gehen kann. Teheran glaubt, Trump und seine Regierung im politischen Schwitzkasten zu haben. Hohe Ölpreise beschleunigen sieben Monate vor den wichtigen Kongresswahlen die Inflation in Amerika und verärgern die Wähler. Trump, der sich den Iran-Krieg als Spaziergang vorgestellt hatte, findet kein Rezept, um dem Iran die Kontrolle über den Tankerverkehr in der Straße von Hormus wieder abzujagen. Er will das selbstverschuldete Problem des Iran-Krieges möglichst bald wieder loswerden.

Doch in ihrer Selbstgewissheit vergaßen die Teheraner Unterhändler, dass auch der Iran eine Lösung braucht. Seine Wirtschaft liegt nach mehr als fünf Wochen Krieg am Boden, seine Beziehungen zu den arabischen Nachbarn, die wochenlang mit iranischen Raketen und Drohnen beschossen wurden, sind am Tiefpunkt.