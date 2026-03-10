Die Führung der Islamischen Republik sieht sich trotz der schweren Zerstörungen im Land in einer relativen Position der Stärke.

Das iranische Regime will vielmehr Anzeichen von Schwäche bei US-Präsident Donald Trump erkannt haben. Nicht Trump, sondern der Iran entscheide, wann der Krieg vorbei sei, erklärte die Revolutionsgarde am Dienstag. Das Regime hat die bisherigen Angriffe von USA und Israel überlebt, einen neuen Revolutionsführer ins Amt gebracht, besitzt noch genügend Raketen und muss derzeit keine Opposition fürchten.

Trump hatte sich am Montag widersprüchlich zu einem Ende des Krieges geäußert. Nachdem er zunächst angekündigt hatte, der Konflikt werde „sehr bald“ enden, weil die US-Kriegsziele so gut wie erreicht seien, schloss er später ein Kriegsende bis zum Wochenende aus und sagte, die bisherigen Erfolge reichten nicht. Im Sender Fox News sagte er auch, er sei möglicherweise zu Gesprächen mit dem Iran bereit.

Iranische Regimevertreter legen Trumps Äußerungen als Versuch aus, den Feldzug abzublasen, weil er militärisch nicht weiterkommt. Trump behaupte, die iranischen Streitkräfte seien besiegt, „um dem Druck des Krieges zu entgehen“, sagte ein Sprecher der Revolutionsgarde, General Ali Mohammad Naeini. Trump erfinde „Siege auf dem Schlachtfeld“, doch tatsächlich schlage der Iran mit seinen Raketen härter zu als zu Beginn des Krieges am 28. Februar. Der Vorsitzende des iranischen Sicherheitsrates, Ali Laridschani, sagte, Trump stoße nur „leere Drohungen“ aus.

Mystisch aufgeladener Krieg

Zum Teil sind diese Stellungnahmen Propaganda und sollen Stärke und Entschlossenheit demonstrieren. Der Iran hat im Krieg seinen Regimechef Ali Chamenei und führende Kommandeure verloren und seine Flugabwehr sowie viele Raketen und Abschussrampen eingebüßt. Die Iraner müssen mitansehen, wie amerikanische und israelische Kampfjets ihre Städte in Trümmer legen.

Dass sich das Regime trotzdem stark fühlt, liegt zum einen daran, dass der iranische Staat, anders als von Trump und dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu angestrebt, nicht zusammengebrochen ist. Die Islamische Republik hat Chameneis Sohn Modschtaba zum neuen Revolutionsführer gewählt, schießt weiter Raketen und Drohnen auf die arabischen Staaten und auf Israel und hat die weltwirtschaftlich wichtige Meerenge von Hormuz für den Tankerverkehr gesperrt. US-Generalstabschef Dan Caine räumte am Dienstag ein, der Iran habe sich auf die amerikanisch-israelischen Angriffe eingestellt.

Auch muss das theokratische System keine zusätzliche Schwächung durch unzufriedene Anhänger, die Opposition oder Überläufer fürchten. Der Exil-Oppositionsführer und Sohn des letzten Shahs, Reza Pahlavi, konnte bisher keinen Aufstand gegen das Regime organisieren und wird von Trump als Chef einer iranischen Übergangsregierung abgelehnt.

Das Regime habe seine Kampfmoral trotz der Verluste bewahrt, sagt der Iran-Experte Arman Mahmoudian von der Universität Süd-Florida. „Es gab bisher keine nennenswerten Fälle von Fahnenflucht“, sagte Mahmoudian unserer Zeitung. Wenn das Regime es schaffe, einen Teil seiner verbliebenen Raketen und Abschussrampen vor den Luftangriffen zu schützen, könne es den Krieg noch einige Zeit fortsetzen.

„Auf dieses Szenario hat man sich im System im Grunde seit 1979 vorbereitet“, sagt Thomas Volk, der bei der Konrad-Adenauer-Stiftung die Abteilung Nahost und Nordafrika leitet. „Der Krieg ist aus dieser Sicht der Kampf gegen den ,Großen Satan’ USA und den ,Kleinen Satan’ Israel, es ist ein ideologisch, ein mystisch aufgeladener Krieg. Das dürfte viele im System motivieren, diesen Kampf zu führen“, sagte Volk.