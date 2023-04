Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während der Weihnachtspause der Wiener Verhandlungen über das iranische Atomprogramm schickte das Regime in Teheran eine unmissverständliche Botschaft an den Westen und an den Erzfeind Israel. Die Atomgespräche könnten scheitern.

Mitten in den Verhandlungen meldete Teheran am Donnerstag den erfolgreichen Start einer Trägerrakete für Satelliten. Die Satellitenträgerrakete „Simorgh“ habe drei