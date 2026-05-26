Donald Trumps erratische Kommunikation im Iran-Krieg ersetzt keine Strategie – und macht echte Diplomatie nahezu unmöglich.

Donald Trump stürzte planlos in den Krieg gegen den Iran. Nun weiß er noch weniger, wie er wieder herausfindet. In Echtzeit lässt er die Welt auf seinem Sprachrohr Truth Social an seinen oft stündlich wechselnden Befindlichkeiten teilhaben. Damit torpediert er jede Chance auf diskrete Diplomatie.

Die hat er ohnehin an seinen Golffreund Steve Witkoff und Schwiegersohn Jared Kushner ausgelagert, denen jegliche Expertise fehlt. Die Fachleute mit Kenntnissen der Sprache, Kultur und Politik Irans im Außenministerium hat er entweder gefeuert oder an die Seitenlinie verbannt. Das Ergebnis ist eine schlechte Reality-TV-Show, in der der Gastgeber sein Publikum mit immer neuen Wendungen bei Laune hält. Mal steht ein Deal unmittelbar bevor, dann droht er mit dem Untergang einer Zivilisation, ehe er wieder zur Umsicht mahnt.

Medien befeuern das Spektakel

Die Öffentlichkeit sollte endlich aufhören, dem auf Truth Social erzeugten Narrativ zu folgen. Schlagzeilen wie „Trump dämpft Hoffnungen“ wirken 24 Stunden nach „Iran-Deal vor Abschluss“ so unglaubwürdig wie ihr Verursacher. Indem die Medien das für bare Münze nehmen, feuern sie das Spektakel nur an.

Die nüchterne Wirklichkeit ist, dass Trump nicht weiß, was er tut. Jede Rahmenvereinbarung mit dem Iran, die hinter dem Status quo vor Beginn des Angriffskriegs zurückbleibt, ist eine Niederlage. Das birgt die Gefahr einer erneuten Eskalation, die das Problem voraussagbar auch nicht löst. Letztlich führt an echten Verhandlungen für ein Ende dieses Krieges kein Weg vorbei. Vielleicht sollte der Präsident endlich echte Experten ans Werk lassen. Denn der Krieg folgt nicht dem Drehbuch Trumps auf Truth Social.