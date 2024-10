Mit seinen jüngsten Raketenangriffen sieht der Iran seine Vergeltungsaktion gegen Israel eigentlich als abgeschlossen an. Eine weitere Eskalation will Teheran indes nicht ausschließen.

Teheran (dpa) - Der Iran hat Israel im Falle einer Vergeltungsmaßnahme nach seinem Raketenangriff gedroht. «In diesem Fall wird unsere Antwort stärker und kräftiger ausfallen», schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf der Plattform X. «Unsere Aktion ist abgeschlossen, es sei denn, das israelische Regime beschließt, zu weiteren Vergeltungsmaßnahmen aufzurufen.»

Sein Land habe mit dem Angriff vom Dienstagabend Selbstverteidigung gemäß der UN-Charta ausgeübt und ausschließlich Militär- und Sicherheitseinrichtungen angegriffen, «die für den Völkermord in #Gaza und im #Libanon verantwortlich sind». Der Iran habe dies getan, «nachdem wir fast zwei Monate lang enorme Zurückhaltung geübt haben, um Raum für eine Waffenruhe in Gaza zu schaffen». Die Unterstützer Israels hätten jetzt eine größere Verantwortung, «die Kriegstreiber in Tel Aviv zu zügeln, anstatt sich an deren Wahnsinn zu beteiligen».

Israel hatte nach den iranischen Angriffen bereits Vergeltung angekündigt.