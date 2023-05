Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was haben Weinbau, Schienenverkehr, Katastrophenschutz und Sport gemeinsam? Es gibt sie nicht nur in Rheinland-Pfalz – und ein Blick zum französischen Nachbarn kann für alle Beteiligten nützlich sein. Die Vielfalt der Möglichkeiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit war in dieer Woche Thema einer Informationsveranstaltung in Neustadt.

„Das Alltagsleben und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in der Grenzregion weiter zu verbessern, das ist unser großes Anliegen“, sagt der Neustadter