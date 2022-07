Es ist wie so oft im Leben: Fast alles hat zwei Seiten. So ist es auch, wenn junge Menschen auf die Politik treffen. Die sind nämlich sehr wohl politisch interessiert und gut informiert. So konsumiert jede und jeder Dritte zwischen 16 und 24 Jahren einer Studie der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung zufolge täglich Nachrichten. Dabei ebnen soziale Medien den unter 25-Jährigen den Weg zu klassischen Medien und deren Inhalten: Auf Plattformen wie Youtube, Instagram oder Tiktok nutzten die um die Jahrtausendwende geborenen Mitglieder der sogenannten Generation Z auch etablierte Nachrichtenformate von Tageszeitungen oder „Tagesschau“.

Gedruckte Zeitung nicht gefragt

Dabei wählen sie – hier kommt auch schon das erste Aber – in der Regel Online-Zugänge, beispielsweise über Apps oder die Suchmaschine Google. Gedruckte Zeitungen oder lineare Fernsehnachrichten seien hingegen eher nicht gefragt.

Während Medien auf das Nutzungsverhalten junger Menschen längst reagiert haben, wiegt das zweite Aber der Studie doch wesentlich schwerer: Drei Viertel der 16- bis 24-Jährigen nehmen demnach politische Kommunikation als Einbahnstraße wahr. Sie fühlen sich von Parteien nicht verstanden; Politikerinnen und Politikern scheine es nicht zu gelingen, junge Menschen adäquat anzusprechen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass diesen oftmals noch der Zugang zu den sozialen Medien fehle, die ja gerade – siehe oben – zu den wichtigsten Informationsquellen der Jugendlichen geworden sind.

Studie steht nicht online

Doch zurück zum Positiven: Dass junge Menschen per se unpolitisch seien, habe sich als Trugschluss erwiesen, so die Helmut-Schmidt-Stiftung. Sie interessierten sich neben eher klassischen „Jugendthemen“ wie Klima- und Umweltschutz, Bildung oder Digitalisierung auch für Sozial- und Außenpolitik.

Womit wir bei der Frage wären, welche Aussagekraft die Untersuchung hat. Denn für die Studie „Jung. Digital. Engagiert?“ wurden lediglich andere Studien ausgewertet, acht Diskussionen in Gruppen aus je sechs ausgewählten jungen Menschen geführt sowie zwölf Interviews mit Politikern aus dem Bundestag und aus fünf Landtagen geführt. Hinzu kommt: So ganz ernst scheinen die Macher ihre Arbeit gar nicht zu nehmen; denn online gestellt wurde sie nicht. Diejenigen, um die es dabei eigentlich geht, werden vom Ergebnis also eher nichts erfahren.