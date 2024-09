Wirtschaftsminister Habeck hat immer für einen „unternehmerischen Staat“ geworben. Doch dieses Konzept muss dringend überprüft werden.

Im traditionellen Verständnis kommt dem Staat eine zurückhaltende Rolle in der Wirtschaft zu. Im Fußball wäre dies wohl eine Mischung aus Platzwart und Schiedsrichter: Ersterer kümmert sich darum, dass der Rasen sauber geschnitten ist, die Tornetze keine Löcher haben. Letzterer verteilt Gelbe oder Rote Karten. Die Tore schießen müssen die Spieler dann aber alleine.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine Grünen haben eine andere Vorstellung von der Aufgabe des Staates in der Wirtschaft. Ihnen schwebt ein „unternehmerischer Staat“ vor, der sich nicht allein um Rahmenbedingungen kümmert, sondern aktiv eingreift. Das bedeutet, um im Fußball-Bild zu bleiben: Man sucht sich besondere Spieler aus und spielt ihnen auch mal einen Ball zu.

Intels Erfolg ist nicht sicher

Das war es, was die Regierung mit der Ansiedlung von Chiphersteller Intel in Sachsen-Anhalt erreichen wollte. Zehn Milliarden Euro an Subventionen waren reserviert. Nun hat Intel wirtschaftliche Probleme und will den Bau der Fabrik bei Magdeburg um zwei Jahre verschieben. Daran zeigt sich das Risiko des grünen Unternehmer-Staats. Es ist ja nicht gesagt, dass Intel mit seinem Sanierungsprogramm letztlich Erfolg hat. Vielleicht ist die Magdeburger Investition nicht aufgeschoben, sondern wird gestrichen.

Sicher, die Transformation der Wirtschaft ist eine riesige Aufgabe und wird staatliche Flankierung brauchen. Doch vielleicht ist es an der Zeit, dass sich der Staat dabei stärker auf seine Kernaufgaben konzentriert – und ansonsten den Unternehmen das Feld überlässt.