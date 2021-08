Das Coronavirus Sars-CoV-2 stammt vermutlich von Fledermäusen, wohl aus Südchina. Der Infektionsbiologe und Professor an der Goethe-Universität Frankfurt Sven Klimpel warnt vor Viren und Parasiten aus dem Süden. Er sieht die Corona-Pandemie als Warnschuss.

Neuerdings werden die Warnungen lauter, der Mensch dringe zunehmend in unberührte Gebiete ein, was die Gefahr, auf unbekannte Viren und andere Krankheitserreger zu treffen, stark erhöhe. Diese könnten dann auf den Menschen überspringen. Wie bewerten Sie dieses Risiko?

Schon länger warnen wir davor, dass Zoonosen – also vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten – auf dem Vormarsch sind. Bestes Beispiel sind solche, die von Mücken übertragen werden: das West Nil Virus, das Zikavirus, das Denguefieber. Auch Malaria spielt ja nach wie vor eine große Rolle, das wird aber oft vergessen.

Und warum nimmt die Anzahl der Krankheitsfälle zu?

Zum einen schlicht deshalb, weil die Bevölkerungszahl weltweit steigt. Zum anderen werden die sozialen Unterschiede gerade in den Entwicklungsländern im Vergleich zu den Industrienationen immer größer, Ärmere sind von derartigen Infektionskrankheiten stärker betroffen, da der Zugang zu Medikamenten und die medizinische Versorgung nicht hinreichend genug gesichert ist. Mehr Menschen brauchen zudem mehr Nahrung, das führt zur Zerstörung von bisher intakten Ökosystemen, wie etwa Urwaldflächen. Unterm Strich: Der Menschen breitet sich aus und kommt dadurch in Kontakt mit Wildtieren und Keimen, die diese in sich tragen. 2003 mit der ersten Sars-Epidemie in Asien war in meinen Augen so etwas wie ein Weckruf.

Täuscht der Eindruck, dass viele Infektionskrankheiten gerade aus Asien zu uns nach Europa und in die Welt gelangen? Woran liegt das?

In Ländern wie China gibt es einen besonders engen Kontakt zwischen Wild-, Nutztieren und den Menschen. Bauern leben in unmittelbarer Umgebung zu ihren Nutztieren wie Schweinen oder Geflügel, die Verkäufer auf den riesigen Märkten mit Lebendtieren schlafen beispielsweise auf Käfigen mit Wild- und Nutztieren. In Afrika wiederum werden viele Wildtiere zum Verkauf und Verzehr auf den lokalen Märkten angeboten. All dies spielt neben der Globalisierung eine Rolle.

Kann man sagen, dass bestimmte Tierarten eine größere Rolle spielen als andere bei der Übertragung von Krankheitserregern, die dem Menschen gefährlich werden können?

Wir haben das detailliert untersucht. Insbesondere haben wir uns Säugetiere angeschaut, weil diese Tiere bei der Übertragung von Krankheitserregern bisher eine große Rolle gespielt haben – gerade auch in Europa. Beispielsweise bei der Ausbreitung von Hantaviren, die starkes Fieber und Nierenversagen auslösen und durch unterschiedliche Mäusearten übertragen werden. Bei unseren Analysen haben wir festgestellt, dass Fledermäuse, die ja auch wegen Sars-CoV-2 ziemlich in Verruf geraten sind, gar nicht so viele unterschiedliche Zoonoseerreger in sich tragen.

Sondern?

Nagetiere und fleischfressende Säugetiere sowie Primaten (also Affen) sind ganz vorne mit dabei. Dann kommen Huftiere und Fledermäuse. Letztere allerdings übertragen Zoonosen, die sehr dramatische Auswirkungen haben können. Ebola ist ein Beispiel.

Müssen wir als Menschen also schon aus egoistischen Motiven den Natur- und Artenschutz neu denken: Das Unterschutzstellen von Biotopen auch als Gesundheitsschutz für den Homo sapiens?

Das ist ein richtiger Gedanke. Wir berauben uns mit der Zerstörung von Ökosystemen nicht nur unserer Lebensgrundlage. Wir ebnen auch bestimmten Krankheitserregern den Weg, uns Menschen als potenziellen Wirt zu erreichen, Dabei gilt es zu beachten: In vielen Ökosystemen gibt es zwar eine größere Anzahl und Vielfalt von Wirten und Krankheitserregern. Das Risiko der Übertragung dort ist aber geringer als an Orten, wo wir nur wenige Tierarten, aber in sehr großer Anzahl vorfinden, die auf engstem Raum gehalten werden – und dort auch noch mit einer großen Anzahl an Menschen in Berührung kommen. Der Schutz von Lebensräumen und der biologischen Vielfalt ist ein Schlüsselfaktor, und wir müssten in diesem Tenor auch schleunigst zu einer harmonischeren Erzeugung von Agrar- und Tierprodukten kommen, sonst fällt uns das auf die Füße.

Spielt also auch die intensive Tierhaltung wie bei uns in Europa eine Rolle bei der Ausbreitung von Viren, die dem Menschen gefährlich werden können?

Ja. Das sehen Sie ja schon daran, dass regelmäßig die Vogelgrippe oder die Schweinepest in unseren Breiten Schlagzeilen machen. Hinzu kommt das Thema Antibiotikaresistenz verschiedener Bakterienstämme. In der Intensivhaltung wurde und wird weiterhin oft zu viel Antibiotika eingesetzt. Letztlich ist das für den Menschen gefährlich, weil er Gefahr läuft, gegen bestimmte Bakterienstämme nicht mehr mit wirksamen Antibiotika anzukommen.

Kommt dem Klimawandel eine Rolle dabei zu, dass mehr Infektionskrankheiten nach Europa gelangen?

Natürlich. Zahlreiche Tierarten breiten sich immer weiter nordwärts aus, haben sich in diesen gemäßigten Breiten angesiedelt und sich an die Lebensbedingungen angepasst. Dazu kommt der weltumspannende Warentransport. Innerhalb von 24 Stunden können Güter, in deren Schlepptau eventuell Überträger oder Krankheitserreger sind, an so ziemlich jeden Ort dieser Welt transportiert werden. Auch militärische Einsätze spielen in dieser Hinsicht eine Rolle! Aber es geht nicht nur um invasive Arten. Auch einheimische Krankheitsüberträger wie etwa blutsaugende Insekten (Stech-, Sand-, Kriebelmücken) können vom Klimawandel profitieren, weil sich ihre Lebensbedingungen verbessern: wärmere Durchschnittstemperaturen, feuchteres Klima insbesondere im Winter. Das kann die Anzahl der Generationen von blutsaugenden Insekten deutlich erhöhen.

Wird Tropenmedizin also auch für Mitteleuropäer immer wichtiger? Oder, andersherum gefragt: Sind unsere Hausärzte als erste Anlaufstation überhaupt auf die „neuen“ Infektionskrankheiten vorbereitet?

Klares Ja für die Wichtigkeit der Fragen zu Infektionskrankheiten – und klares Nein zum zweiten Teil der Frage. Da sind eklatante Defizite vorhanden. Das hängt aber unter anderem mit der Ausbildung im diesem Bereich zusammen. Wir haben prinzipiell ein gut funktionierendes Gesundheitssystem mit exzellenten Spezialisten, sofern es aber bei bestimmten Infektionskrankheiten zu einer „Überschwemmung“ mit vielen Vorfällen in der Bevölkerung kommt – so wie wir das aktuell in der Corona-Pandemie beobachten können –, stoßen wir doch an die Grenzen des Systems.

Wenn wir erst immer riesige Mittel in die Forschung und Ausbildung stecken, wenn eine Epidemie oder Pandemie losgeht oder bereits läuft, ist das sehr kurzsichtig und hinkt dem Geschehen immer hinterher. Wir dürfen nicht mehr nur reagieren, sondern müssen frühzeitiger, breiter und somit zielgerichteter agieren. Wir müssen medizinische, naturwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche und soziale Kompetenzen zusammenbringen.