Vor mehr als 70 Jahren verlor Großbritannien das wichtigste Glied seines Kolonialreichs. Die chaotischen Umstände der Teilung des Subkontinents wirken bis in die heutige Zeit fort.

Wie jedes Jahr, so halten in Indien auch an diesem 15. August die Politiker wieder glühende Reden: Der Unabhängigkeitstag wird gefeiert. 1947, als Britisch-Indien als Kolonialreich aufhörte