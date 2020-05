Abstand halten, geduldig in der Schlange stehen – in Zeiten von Corona halten sich die meisten Menschen daran. Aber warum verhalten sie sich so? Aus Rücksichtnahme oder vielmehr aus der Angst heraus, selbst zu erkranken.

Es ist viel vom Zusammenhalt der Gesellschaft die Rede zurzeit. Und von gegenseitiger Rücksichtnahme. Tatsächlich scheint es möglich, dass die Menschen in diesem Land achtsamer miteinander umgehen, angesichts der Krise füreinander einstehen und sich gegenseitig helfen.

Die zahlreichen Nachbarschaftsprojekte, in denen beispielsweise Junge für Ältere einkaufen, zeugen davon. Die erzwungene Entschleunigung des Alltags scheint die Deutschen durchaus ein Stück weit zu entspannen. Denn irgendwie sitzen ja angesichts von Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht fast alle im gleichen Boot.

Der Deutsche hat es nicht so mit dem Schlangestehen

Es ist zurzeit auch deutlich entspannter, sich während des Wartens beim Bäcker oder Metzger die Auslage anzuschauen. Zu normalen Zeiten hat es der Deutsche nämlich nicht so sehr mit dem Schlangestehen. Stattdessen bildet sich dann an der Theke meist eine unübersichtliche Traube. Und man kann sicher sein, dass das Durcheinander von dem einem oder der anderen ausgenutzt wird, um sich ein paar Plätze nach vorne zu drängeln. Es gibt sogar eine Kombination aus Geschlecht und Alter, die dafür besonders prädestiniert ist.

Doch ist das alles tatsächlich Ausdruck einer „neuen“ Solidarität? Oder ist es nicht viel eher ein Anzeichen für „alten“ Egoismus? Bleiben wir allen Ernstes zu Hause, um das Leben der 80-jährigen Nachbarin zu schützen? Ist der tiefere Sinn der gegenseitigen Rücksichtnahme tatsächlich, einen 50 Jahre alten Krebspatienten vor dem potenziell tödlichen Angriff des Coronavirus zu schützen?

Oder ist es nicht vielmehr die nackte Angst, die uns antreibt und draußen auf Distanz hält? Die Angst, sich das Virus selbst einzufangen und schwer zu erkranken, möglicherweise daran zu sterben.

Die Krise verstärkt gute und schlechte Eigenschaften

Diese Fragen muss letztlich jeder für sich selbst beantworten. Aber klar ist, dass es in der Corona-Krise nicht nur schwarz und weiß gibt. Da ist auch ganz viel grau.

Und die schlechte Nachricht ist, dass es weiterhin die Zeitgenossen gibt, denen das alles egal ist und die ohne Rücksicht auf Verluste ihr Ding durchziehen. Die im Supermarkt bei der Öffnung einer weiteren Kasse nach vorne stürmen und sich nicht ums Abstandhalten scheren.

Die Krise verstärkt eben gut und schlechte Eigenschaften gleichermaßen. Man könnte es allerdings auch wesentlich drastischer formulieren.