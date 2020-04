Dieser Leitartikel zu Ostern ist den vielen betagten Menschen gewidmet, die wir jetzt nicht besuchen dürfen. An sie zu denken, hält uns zusammen.

Das hätte ich mir niemals vorstellen können: Unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere betagten Verwandten nicht besuchen zu können an Weihnachten oder an Ostern oder am Geburtstag. Sie in den Arm nehmen, sie streicheln, ihnen etwas erzählen. Mit ihnen ein Kreuzworträtsel lösen, etwas aus der RHEINPFALZ vorlesen, Geschichten von früher in Erinnerung rufen. Ihnen beim Essen helfen. Sie zu Bett bringen. Ein Kuss. Ein Winken.

Enkel als Trostspender

Und die Enkel. Welche Freude sie sind für Oma und Opa. Wie unbekümmert die Kleinen mit Altersschwäche umgehen. Wie sie verzaubern können mit ihrer Fröhlichkeit, ihrem Lachen, ihrer Fantasie, ihrer Spontaneität. Welch ein Trostspender sind Enkel doch für die Alten.

Die sind stolz auf ihre Kindeskinder. Wer weiß, wie viele Großeltern es gibt, die für ihre Enkel so viel Zuneigung empfinden, weil sie das Gefühl haben, bei ihren eigenen Kindern etwas versäumt zu haben. Vielleicht ist es einfach auch nur so, dass man, je älter man ist, umso mehr Verständnis für die hat, die noch am Beginn des Lebens stehen.

Ostern, dieses Fest der Freude über Jesus Auferstehung, ist seit je ein Familienfest, für Jung und Alt, für ihren Zusammenhalt. Aber Ostern 2020? Nichts, gar nichts von diesem Beisammensein, von diesem gemeinsamen Erleben, von dieser unmittelbar gelebten Liebe. Ist das nicht schrecklich? Dieses Ostern werden wir in seiner bedrückenden Einzigartigkeit nicht vergessen. Möge es sich so niemals wiederholen.

Bewunderung und Dankbarkeit

Allein mit Hadern aber ist nichts gewonnen. In Gedanken sind wir fester beieinander, als wenn wir uns, wie gewohnt, einfach sehen könnten. Wir telefonieren, wir skypen, wir schreiben einander wie lange nicht mehr - zumindest, wenn es geht. Meine Bewunderung und meine Dankbarkeit für die Pflegerinnen und Pfleger, die sich in den Altenheimen oder zu Hause bei den Senioren um diese kümmern, sind in dieser Zeit der Corona-Pandemie noch größer. Denn die Pflegekräfte erklären mit Engelsgeduld, warum die Verwandten nicht kommen können. Und sie bemühen sich so sehr, den Alten dennoch österliche Stimmung zu bereiten.

Wir müssen alles dafür tun, dass Ärzte nicht wie in Italien in die Zwangslage kommen, entscheiden zu müssen, dass alte Menschen am Virus sterben, damit jüngere Infizierte am Beatmungsgerät überleben können. Wir dürfen Konjunktur und Arbeitsplatzsicherheit nicht wichtiger nehmen als menschliches Leben, mag es auch sehr alt sein.

Würdevolles Leben und Sterben

Der Tod durch unterlassene Hilfeleistung ist unwiderruflich. Den derzeitigen Niedergang der Wirtschaft, mag er auch Sorgen und Leid mit sich bringen, können wir aushalten. Durch gemeinsame Kraftanstrengung werden wir ihn umkehren in neuen Aufschwung. Das würdevolle Leben unserer Alten wie auch ihr würdevolles Sterben sind jetzt wichtiger als wirtschaftliches Fortkommen. Wir sind an erster Stelle eine (mit-)menschliche und erst dann auch eine ökonomische Gesellschaft. Wer das anders sieht, sollte sich nur einen Moment vorstellen, er sei nach einem arbeitsreichen Leben 80 Jahre alt und mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Dieser Tage las ich in der Bibel die Losung: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Daran glaube ich. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen sich gegenwärtig ohne Furcht, kraftvoll und besonnen verhalten. Und ihre Liebe zu ihren Eltern und Großeltern wird stärker, weil sie mit ihnen jetzt nicht zusammen sein können. Die Sehnsucht, einander zu sehen, führt uns enger zusammen.