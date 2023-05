Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In knapp vier Wochen beginnen in Peking unter hohen Sicherheitsvorkehrungen die Olympischen Winterspiele. Nun wurden in der Nachbarstadt Tianjin die ersten lokalen Omikron-Fälle in China gemeldet. Und wie reagiert die Regierung darauf?

Die Hiobsbotschaft kam mit Ansage – und traf die meisten Chinesen dennoch wie ein Schock. Am Samstag wurde ein Paar aus der Küstenstadt Tianjin positiv auf das Virus getestet, am Sonntagmorgen schließlich