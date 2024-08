In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Nun legt das Bündnis Sahra Wagenknecht in Umfragen zu – auf Kosten vor allem der AfD.

Björn Höcke sah sich schon auf dem Weg in die Staatskanzlei in Erfurt. Für den Spitzenkandidaten der Thüringer AfD, der sich auf Plakaten als künftiger Ministerpräsident