In Syrien wächst die Sorge, dass die Regierung unter Ahmed al-Scharaa einen zunehmend religiös geprägten Kurs verfolgt – zulasten von Minderheiten.

Ein islamistischer Wolf im Schafspelz des Reformers – so sehen Kritiker den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa schon lange. Seit seinem Machtantritt vor mehr als einem Jahr hat Scharaa viel Energie darauf verwendet, das westliche Ausland vom Gegenteil zu überzeugen. Jetzt hat Scharaa den Ausschank von Alkohol in der Hauptstadt Damaskus verbieten lassen. Schon im Januar hatte die Regierung Beamtinnen in der Provinz Latakia verboten, geschminkt zur Arbeit zu kommen. Europa und die USA sind auf den Iran-Krieg konzentriert und schauen nicht hin.

Reform und Restriktion

Scharaa, ein früherer Dschihadist des Terrornetzwerks Al-Kaida, hatte mit seinem islamistischen Milizenverband HTS im Dezember 2024 Diktator Baschar al-Assad gestürzt. Sein wichtigstes Ziel ist der Wiederaufbau Syriens nach 14 Jahren Bürgerkrieg: Mehr als 200 Milliarden Dollar werden dafür gebraucht, wie die Weltbank schätzt. Der Westen hat die gegen das Assad-Regime verhängten Sanktionen aufgehoben und Scharaa als Gesprächspartner akzeptiert. Die EU hofft auf die Rückkehr Hunderttausender Flüchtlinge nach Syrien.

Seit dem Umsturz hat Scharaa seine Herrschaft gefestigt. Vertreter der Minderheiten – Kurden, Christen, Alawiten und Drusen machen zusammen rund ein Drittel der syrischen Bevölkerung von 26 Millionen Menschen aus – befürchten jedoch, unter die Räder zu kommen. Scharaa vertritt die sunnitischen Muslime, die etwa 70 Prozent der Syrer stellen, und zählt islamisch-konservative und extremistische Gruppen zu seinen Anhängern.

Massaker an Alawiten und Drusen mit Tausenden Toten, ein islamistischer Anschlag auf eine Kirche in Damaskus mit 25 Opfern sowie das Wiedererstarken des Islamischen Staates (IS) verstärkten die Befürchtungen der Minderheiten. Nun sehen sich Scharaas Kritiker durch das Alkoholverbot in der Hauptstadt bestätigt. Die Provinzverwaltung von Damaskus teilte mit, Restaurants und Bars im Stadtgebiet dürften keinen Alkohol mehr ausschenken. Bier, Wein und Schnaps dürfen nur noch in drei vorwiegend christlichen Vierteln verkauft werden. Im Umkreis von 75 Metern um Moscheen, Kirchen, Schulen und Friedhöfe muss Alkohol auch dort aus den Regalen verschwinden. Begründet wird das Verbot mit angeblichen Beschwerden aus der Bevölkerung gegen den Alkoholverkauf und mit dem Kampf gegen „Praktiken, die sich gegen die öffentliche Moral richten“.

Das Alkoholverbot sei schon lange absehbar gewesen, sagte der Syrien-Experte Joshua Landis von der Universität Oklahoma. Die Ansichten der Minderheiten seien für die Regierung unwichtig. Landis verwies auf das Schminkverbot in Latakia; an öffentlichen Stränden in Syrien müssen Frauen seit dem vorigen Jahr Ganzkörper-Badeanzüge tragen.

Sorgen der Minderheiten

Hinzu kommen islamistisch motivierte Verbote auf lokaler Ebene. In Al-Tal bei Damaskus verboten die Behörden die Beschäftigung männlicher Verkäufer in Boutiquen für Frauenkleidung. Das Religionsministerium in Damaskus rief zudem zur Bestrafung von Bürgern auf, die im Fastenmonat Ramadan tagsüber in der Öffentlichkeit essen oder trinken.

Im neu gewählten Parlament entfallen nur 13 Prozent der Sitze auf Frauen und Vertreter der Minderheiten. Scharaa hat mehrfach erklärt, er respektiere die Rechte der Minderheiten. Das Misstrauen gegen seine Regierung konnte er damit nicht aus der Welt schaffen.

Die syrische Übergangsverfassung definiert die islamische Rechtsordnung Scharia als Grundlage syrischer Gesetze und legt fest, dass der Präsident des Landes ein Muslim sein muss. Der Text garantiert die Religionsfreiheit und die Grundrechte, gibt dem Staat aber die Möglichkeit, die Freiheitsrechte zum Schutz der „nationalen Sicherheit“ oder der „öffentlichen Ordnung“ einzuschränken. Landis beobachtet ein Klima, das Kritik an der sunnitischen Mehrheit in die Nähe des Landesverrats rückt: „Wer sich beschwert, wird als Handlanger des Westens bezeichnet.“