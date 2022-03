Inmitten des Kriegs gegen die Ukraine geht Russland gegen freie Medien im eigenen Land vor. Journalisten und Aktivisten sind entsetzt. Und einfache Bürger suchen nach Möglichkeiten, über Umwege doch noch an nicht-staatliche Informationen zu kommen.

Schon vor dem Krieg in der Ukraine galt Russland wahrlich nicht als Paradies für Pressefreiheit. Rang 150 von 180 belegte das größte Land der Erde zuletzt im Index der Organisation Reporter ohne Grenzen – immerhin noch vor Belarus, China und Nordkorea. Nun aber zieht Moskau die Daumenschrauben deutlich an. Laut einem neuen Gesetz drohen bis zu 15 Jahre Haft für alle, die angebliche „Falschinformationen“ über Russlands Armee verbreiten. Facebook und Twitter sind blockiert, kritische Portale und Sender schließen. Viele ausländische Medien – darunter ARD, ZDF und die britische BBC – setzen ihre Berichterstattung aus Russland vorübergehend aus.

Glaubt man Kremlchef Putin, läuft alles „nach Plan“ bei der „Spezial-Militäroperation“ – trotz der 498 Landsleute, die offiziellen Angaben zufolge dabei bislang getötet worden sein sollen. Glaubt man dem Staatsfernsehen, so kämpfen russische Soldaten tapfer und überlegen gegen die „Neonazis“ in Kiew und „befreien“ den Donbass.

Viele Medien stellen Arbeit ein

Unterdessen schließt der bekannte kritische Radio-Sender Echo Moskwy, die Seite des Portals Meduza ist nicht mehr erreichbar und die Medien Doschd und Znak stellen ihre Arbeit vorerst ein. Selbst das Lifestyle-Magazin „The Village“, das viele Großstadt-Hipster aufrufen, schließt sein Moskauer Büro. Die Begründungen der Redaktionen: Die Angst um die Sicherheit der Mitarbeiter sei zu groß.

Die in Kriegsberichterstattung erfahrene „Nowaja Gaseta“ schrieb: „Heute hat das russische Parlament eine Militärzensur eingeführt, ohne sie faktisch zu verkünden.“ Die Zeitung, deren Journalisten immer wieder Opfer von Angriffen wurden, erklärt, unter den gegebenen gesetzlichen Bedingungen nicht mehr weiter über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine berichten zu können. „Ich bin schockiert. Nicht nur von den Nachrichten, sondern auch von den Nachrichten über die Nachrichten“, lässt der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny aus dem Straflager heraus ausrichten.

Repressionen in Russland nicht neu

Repressionen gegen Medienschaffende seien in Russland zwar nicht neu, sagt Schriftstellerin und Journalistin Alissa Ganijewa (36). „Aber es war die Invasion in der Ukraine, die einen Ausgangspunkt bildete für ein schnelles, hyperbeschleunigtes Wachstum von Unterdrückung und Diktatur im Land.“ Die Folgen: „Millionen von Menschen, die vergiftet sind durch das starke Gift von Putins Propaganda, bleiben nun ohne Gegenmittel zurück.“

Vor allem für ältere, nicht Internet-affine Russen wird es zunehmend schwer, sich unabhängig zu informieren. In sozialen Netzwerken veröffentlichen verbliebene kritische Medien Anleitungen zum Einrichten und Nutzen alternativer Verbindungen oder Browser, um blockierte Seiten doch noch aufrufen zu können. Zur wichtigsten Social-Media-Plattform ist vor allem für junge Russen Telegram geworden, wo gesperrte Medien ihre Inhalte weiter verbreiten können. Telegram-Mitbegründer Pawel Durow erklärte kürzlich, diese für viele mittlerweile einzige Informationsquelle auch künftig nicht beschränken zu wollen.

Mehr als 8000 Demonstranten festgenommen

Eine 26 Jahre alte Moskauerin, die regelmäßig gegen Putins Vorgehen auf die Straße geht, erzählt, sie habe auf Telegram nun auch ständig die Kanäle von Aktivisten und Juristen im Blick. „Das ist der schnellste Weg, um zu erfahren, was in der Stadt passiert und wie man bei einem Protest nicht in Gefahr gerät.“ Bei offiziell verbotenen Anti-Kriegs-Demonstrationen sind Bürgerrechtlern zufolge landesweit bereits mehr als 8000 Menschen festgenommen worden.

Autorin Ganijewa zeichnet für die Zukunft ihres Landes ein düsteres Bild: „Ich fürchte, dass wir bald eine schreckliche Wahl treffen müssen: entweder schweigen und unsere eigenen früheren Worte zurücknehmen oder ins Gefängnis gehen oder versuchen, in eine innere Emigration zu gehen, in eine Art Parallelsprache.“