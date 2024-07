Für Russlands Machthaber Wladimir Putin zählt Deutschland längst zum Schlachtfeld. Das zeigen die Pläne, den Rheinmetall-Chef zu ermorden.

Eigentlich sollte niemand überrascht sein. Es braucht längst keine Beweise mehr dafür, wie skrupellos das Regime von Russlands Machthaber Wladimir Putin vorgeht. Wer ein Kinderkrankenhaus mit Marschflugkörpern beschießen lässt, wer einen Angriffskrieg mit Massakern an der Zivilbevölkerung befiehlt, hat gezeigt, dass menschliche Werte für ihn nichts zählen.

Insofern verwundert es kaum, dass russische Agenten einen Mordanschlag auf Armin Papperger geplant haben sollen, den Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Und doch ist das ein bemerkenswerter Vorgang. Er zeigt, dass in Putins Vorstellung sein Schlachtfeld nicht an der ukrainischen Grenze endet. Längst hat er es ausgeweitet – bis nach Europa und Deutschland. Experten sprechen oft von einem hybriden Krieg, wenn es darum geht, welche Mittel Russland anwendet. Dazu zählen Cyberattacken, das Verbreiten von Lügen und Falschnachrichten, das Unterstützen populistischer Parteien in den Ländern Europas. Putin beherrscht das meisterhaft. Dass er auch nicht vor Attentaten auf deutschem Boden zurückschreckt, ist ebenfalls bekannt. Ein vom russischen Geheimdienst FSB beauftragter Mann erschoss 2019 einen Georgier in einem Berliner Park. Nun sollte es wohl Chefs von Rüstungskonzernen treffen. Das kann nur bedeuten, dass man künftig noch wachsamer sein muss. Auch Deutschland ist längst in Putins Fadenkreuz.