Im Vereinigten Königreich breitet sich die Omikron-Mutante des Coronavirus aus. Weil man auf der Insel mittlerweile verstanden hat, was exponentielles Wachstum bedeutet, versucht man mit der Drittimpfung die Kraft der heranrauschenden Welle zu brechen.

Großbritannien fürchtet in der Corona-Pandemie eine „Flutwelle mit Omikron“. Das Land, erklärte Premierminister Boris Johnson in einer Fernsehansprache an die Nation, „befindet