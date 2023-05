Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Recycling produzieren die Menschen immer mehr Abfall. Eine Ursache ist der Online-Handel. Nun will die EU-Kommission dieser Entwicklung gegensteuern.

Allein in Deutschland fallen in den Haushalten jedes Jahr pro Kopf fast 500 Kilogramm Abfall an. Vom ausgelöffelten Joghurtbecher, über den Rest Bratkartoffeln bis zur zerschlagenen Weinflasche landet