Was es in der Pandemie bedeutet, Hygienemaßnahmen nicht einhalten zu können: Viele Schulen in Afrika sind geschlossen. Bildung findet nicht mehr statt.

Wasser marsch! Hände mit Wasser befeuchten, genügend Seife auftragen, schrubben, reiben – den Handrücken, zwischen den Fingern und unter den Nägeln. Bis es schäumt. 20 bis