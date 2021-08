Anders als die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Sächsische Impfkommission (Siko) generell die Corona-Impfungen von Zwölf- bis 17-Jährigen. Siko-Chef Thomas Grünewald, Leiter der Chemnitzer Klinik für Infektionsmedizin, erklärt warum.

Worauf stützt sich Ihr Votum?

Auf Daten vor allem aus den USA, aber auch aus Israel, wo diese Altersgruppe schon länger geimpft wird. Die Daten beziehen sich auf sechs Millionen Fälle. Und das ist sehr viel: Bei den Zulassungsstudien für die Impfstoffe waren nur 2000 Teenager einbezogen.

Die Datenbasis reicht also aus?

Ja. Wir haben auch angeschaut, was sich bei den 19.000 Jugendlichen zeigte, die in den USA nach der Impfung sehr gründlich untersucht worden sind. Noch am 8. Juli hatten wir betont, dass Jugendliche geimpft werden können. Jetzt geben wir die generelle Impfempfehlung, weil so viel Daten vorliegen, dass wir klar sagen: Der Nutzen überwiegt eindeutig das Risiko von Nebenwirkungen.

Manche Jugendliche erleiden nach der Impfung eine Entzündung des Herzmuskels oder des Herzbeutels.

Das kommt bei männlichen Jugendlichen mit einer Häufigkeit von 70 je einer Million Geimpfter vor. Bei den weiblichen Impflingen sind es 10 auf eine Million. Gleichzeitig verhindert die Impfung in dieser Altersgruppe je einer Million Geimpfter aber zwei Todesfälle und 71 Intensivbehandlungen aufgrund von Covid-19. Und die Jugendlichen, die an der Myokarditis oder einer Perimyokarditis nach einer Impfung erkranken, haben meist milde Verläufe und nur sehr kurze Krankenhausaufenthalte. Ein großer Teil ist nach vier Wochen komplett genesen. Trotzdem lege ich großen Wert auf eine weitere Feststellung.

Welche?

Die Impfung setzt voraus, dass es dafür einen Konsens zwischen dem Jugendlichen, den Eltern und dem impfenden Arzt gibt. Alle müssen zustimmen, damit alle individuell im Einzelfall die Risiken und den Nutzen abwiegen.

Wie erklären Sie sich den Unterschied bei den Empfehlungen von Stiko und Siko?

Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Empfehlungen oder Leitlinien zu verschiedenen Aussagen kommen. Neu ist nur, dass die breite Öffentlichkeit das jetzt mit Blick auf die Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen wahrnimmt. Für Laien ist das natürlich schwer nachzuvollziehen. Letztlich steht dahinter, dass Wissenschaftler Daten unterschiedlich interpretieren. Was die Stiko anbetrifft, wäre es falsch vom mir, darüber zu spekulieren. Ich kann aber zusichern, dass wir in der Siko sehr gründlich gearbeitet haben und auf einer breiten Datenbasis zu der Empfehlung gekommen sind.