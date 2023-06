Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer Pflegekräften mit einer Impfpflicht droht, schadet dem Kampf gegen Corona. Skepsis gegenüber Vakzinen kann man mit Fakten begegnen.

Vom Heldensockel an den Pranger: So schnell kann es manchmal gehen. Vor Kurzem wurde Pflegekräften in Seniorenheimen und Krankenhäusern noch laut applaudiert, weil sie im Kampf gegen Covid-19 an