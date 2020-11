Nicht nur Versicherte, sondern auch Nichtversicherte sollen einen Anspruch auf freiwillige Corona-Schutzimpfungen und -Testungen haben. Darauf hat sich die große Koalition geeinigt.

Für den Fall einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, wie sie die Corona-Krise darstellt, will die Bundesregierung die Maßnahmen der Behörden gerichtsfest machen. In einem gemeinsamen Gesetzentwurf von Union und SPD soll dafür das bestehende Infektionsschutzgesetz an wesentlichen Punkten geändert beziehungsweise präzisiert werden. Das Parlament konkretisiert damit die vielfach geforderten Voraussetzungen und Grenzen von Grundrechtseinschränkungen. Die wichtigeste Änderung ist der neue hinzugefügte Paragraf 28a, in dem besondere Schutzmaßnahmen explizit zur Bekämpfung des Coronavirus beschrieben werden. Aufgelistet werden unter anderem Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum oder die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Digitale Einreiseanmeldung kommt

Auch zum Reiseverkehr gibt des Konkretisierungen. So soll eine digitale Einreiseanmeldung künftig nach einem Aufenthalt in Risikogebieten verordnet werden können, um eine bessere Nachvollziehbarkeit der Quarantäneeinhaltung durch die Behörden zu ermöglichen. Der Anspruch auf Verdienstausfall bei Quarantäne ist künftig ausgeschlossen, wenn eine vermeidbare Reise in ein Risikogebiet die Ursache für die Quarantäne war. Schließlich wird geregelt, dass sowohl in Bezug auf Schutzimpfungen als auch in Bezug auf Testungen nicht nur Versicherte, sondern auch Nichtversicherte zum Zuge kommen sollen. Demnach tragen die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten.