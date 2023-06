Fast 9000 Menschen haben bisher in Deutschland gesundheitliche Schäden nach einer Corona-Impfung geltend gemacht. Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen den Bundesländern.

In der Bundesrepublik haben einem Bericht zufolge bislang 8886 Menschen einen Antrag auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens gestellt. Dies berichtete „Zeit Online“ am Donnerstag unter Berufung auf eine Abfrage von Daten in allen 16 Bundesländern. Rund 40 Prozent der Anträge – insgesamt 3488 Stück – seien von den Behörden bisher bearbeitet worden. Davon seien 379 Fälle anerkannt worden. Die Anerkennungsquote liegt damit bei rund elf Prozent.

Die meisten Anträge wurden laut „Zeit Online“ mit 2091 in Bayern gestellt, die wenigsten mit 79 in Bremen. In Rheinland-Pfalz waren es demnach 480. Bezogen auf die Zahl der Geimpften waren die Menschen in Thüringen besonders antragsfreudig. Pro 100.000 Geimpfte sind beim dortigen Landesverwaltungsamt mehr als 22 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens eingegangen, fast doppelt so viel wie im deutschen Durchschnitt (Rheinland-Pfalz: knapp 15). Unter den sieben Bundesländern mit den höchsten Antragsquoten sind alle fünf ostdeutschen Länder vertreten.

Herzmuskelentzündung als Folge

Die Anerkennungsquoten variieren zwischen den Bundesländern stark. Rheinland-Pfalz etwa hat dem Bericht zufolge bislang fünf Prozent der bearbeiteten Anträge bewilligt, Nordrhein-Westfalen mit 21 Prozent deutlich mehr. Die Differenzen könnten dadurch begründet sein, dass in manchen Ländern aussichtsreiche Anträge mit Priorität bearbeitet werden, so „Zeit Online“.

Als Diagnosen, die häufig anerkannt werden, nannten die Länder Herzmuskelentzündungen und Fälle von Sinusvenenthrombosen, teils in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen. Diese Kombination war als sehr seltene Nebenwirkung beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca aufgefallen, woraufhin das Vakzin in vielen Ländern nicht mehr verimpft wurde.

Klagen auf Schmerzensgeld

Menschen, die denken, einen Impfschaden zu haben, können dessen Anerkennung beantragen – etwa, um eine monatliche Rente zu erhalten. Dafür müssen sie dauerhaft beeinträchtigt sein. Herzmuskelentzündungen etwa heilen meist ohne Folgen aus.

Impfschäden werden oft nicht anerkannt, wenn die Erkrankung des Antragstellers zwar nach der Impfung auftritt, es dafür aber keine statistische Häufigkeit gibt, so dass eine andere Ursache angenommen wird.

Neben den Verfahren bei den Ländern verklagen bundesweit einige hundert Menschen die Impfstoffhersteller wegen vorgebrachter Impfschäden auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. In den meisten Fällen ist es bisher noch nicht zum Prozess gekommen. Das Landgericht Hof hat indes die Klage einer Frau gegen Astrazeneca Anfang des Jahres abgewiesen.