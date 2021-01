Bis Jahresmitte sollen die EU-Länder 75 Millionen zusätzliche Dosen des Biontech-Impfstoffs erhalten. Den Ampullen soll zudem künftig mehr entnommen werden dürfen. Für ein anderes deutsches Impfstoff-Projekt gibt es derweil einen herben Rückschlag.

Die EU kann im laufenden Jahr auf weitere bis zu 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer zurückgreifen. Das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Von den bereits zugelassenen Mitteln von Biontech/Pfizer sowie dem US-Unternehmen Moderna hat die EU sich mittlerweile 760 Millionen Einheiten gesichert. Damit könnten mehr als 80 Prozent der EU-Bevölkerung geimpft werden, sagte von der Leyen. Der neue Vertrag folgt auf Klagen über Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten.

Spahn: „Ein guter Tag“

Die Impfmengen können auch dadurch steigen, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA der Entnahme von sechs Impfdosen pro Fläschchen des Biontech-Impfstoffes zugestimmt hat. Bisher waren nur fünf Dosen je Ampulle zugelassen. Damit könnten kurzfristig etwa 20 Prozent mehr Menschen geimpft werden. Die EMA wies allerdings auch darauf hin, dass für die Nutzung der Ampulle für sechs Impfdosen spezielle Spritzen verwendet werden müssten. „Das ist ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie“, kommentierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Neuigkeiten.

Moderna-Impfstoff ab Dienstag

In Deutschland können in der kommenden Woche zudem Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff beginnen. Die Bundesländer sollten die erste Lieferung des Präparats am Dienstag erhalten, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mit. Von den mehr als 160 Millionen EU-weit bestellten Moderna-Dosen soll die Bundesrepublik über 50 Millionen bekommen. Im ersten Quartal sollen wegen der zunächst begrenzten Produktionskapazitäten nur knapp zwei Millionen Moderna-Dosen nach Deutschland geliefert werden. Die gesamten 160 Millionen Dosen sollen nach Angaben der EU-Kommission bis September zur Verfügung stehen.

Fehlersuche bei Impfstoff-Projekt

Ein anderes deutsches Impfstoff-Projekt hat derweil einen Rückschlag erlitten. Das von dem Unternehmen IDT Biologika GmbH und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelte potenzielle Corona-Vakzin hat die Hoffnungen in einer ersten klinischen Prüfung nicht erfüllt. Die Immunreaktionen lägen „in den vorläufigen Ergebnissen unter den Erwartungen“, teilte das an der Entwicklung beteiligte Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf am Freitag mit. Die klinische Erprobung des Wirkstoffs werde ausgesetzt, um die Ursachen dafür zu finden.

Nach Angaben der Klinik waren die Impfungen zwar gut verträglich, aktivierten das körpereigene Immunsystem der 30 Studienteilnehmer aber zu wenig.

Biontech-Vakzin wirkt wohl gegen Mutationen

Der Biontech/Pfizer-Impfstoff wirkt offenbar auch gegen die neuartigen Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika. Das teilten beide Firmen unter Verweis auf erste Studienergebnisse mit. Die Studie wurde allerdings nur vorab veröffentlicht, sie wurde noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und von unabhängigen Experten geprüft.