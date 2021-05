Deutschland liegt im Vergleich mit den anderen EU-Staaten im Impfdurchschnitt. Wie die letzten Vergleichsdaten vom 21. Mai zeigten, waren an diesem Tag sowohl in Deutschland als auch im Rest der EU rund 40 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft.

Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie aus Angaben von Impfstoffherstellern und Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervor. Bis Ende des Monats sollen insgesamt 46 Prozent der Europäer – 170 Millionen Menschen – eine Erstimpfung erhalten haben. Das erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Angaben aus EU-Kreisen am Dienstag beim EU-Gipfel. In Deutschland haben nach RKI-Angaben vom Dienstag (Stand: 10.05 Uhr) 33,6 Millionen Menschen (40,4 Prozent) eine Erstimpfung erhalten, 11,9 Millionen (14,4 Prozent) sind vollständig geimpft.

Europaweit nimmt die Impfkampagne derweil weiter Fahrt auf. Die Lieferungen im zweiten Quartal von April bis Juni übertreffen demnach die ursprünglichen Erwartungen: Es sollen 413 Millionen Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson in der EU ankommen. Noch Anfang März hatte von der Leyen von 300 Millionen Dosen im zweiten Quartal gesprochen. Nach der jetzigen Prognose sollen es im dritten Quartal von Juli bis Ende September 529 Millionen Dosen werden, im vierten Quartal dann noch einmal 452 Millionen.

Hoffnung auf Öffnungen

Die EU-Länder wollen bis zum Jahresende mindestens 100 Millionen Corona-Impfdosen an bedürftige Länder spenden. Außerdem sollten lokale Herstellungskapazitäten gestärkt werden, wie es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt. Zudem wird die führende Rolle des Impfprogramms Covax für die weltweite Versorgung betont.

Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne wachsen die Hoffnungen auf europaweite Öffnungsschritte. Die 27 EU-Staaten erklärten in einem Entwurf der Gipfelerklärung, angesichts der Impferfolge würden nun schrittweise Öffnungen wieder möglich. Sie geloben laut Entwurf erneut ein koordiniertes Vorgehen und begrüßen die Einigung auf ein digitales Covid-Zertifikat als Nachweis für Impfungen, Tests oder eine überstandene Infektion.

1911 Corona-Neuinfektionen

Die Infektionszahlen gehen derweil weiter zurück. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz – Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingsten suchen aber weniger Menschen einen Arzt auf, so dass weniger Neuinfektionen gemeldet werden.