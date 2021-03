Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert „mehr Tempo“ bei Impfungen gegen das Coronavirus. Ob das Astrazeneca-Vakzin auch Menschen über 65 Jahren injiziert werden kann, bleibt derweil offen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möchte die Geschwindigkeit bei den Impfungen gegen das Coronavirus weiter erhöhen. „Wir haben jetzt fünf Prozent der Deutschen erstgeimpft. Aber klar: Es braucht mehr Tempo“, sagte Spahn am Mittwoch in der ARD. Dazu solle in den Impfzentren der Länder nun mit einem „prinzipiengeleiteten Pragmatismus“ flexibler entschieden werden, wer geimpft werden kann. Dabei sollten die Zentren aber weiterhin der festgelegten Einordnung in Impfgruppen folgen. Spahn verwies zudem darauf, dass der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung beim Impfstoff von Biontech/Pfizer auf sechs Wochen verlängert werden könne, beim Impfstoff von Astrazeneca auf zwölf Wochen. So sollen mehr Menschen schneller eine erste Impfung erhalten. Neuen Studien zufolge wirke der Astrazeneca-Stoff auch bei Menschen über 65 Jahren sehr gut. Deshalb habe er die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, ihre Empfehlungen anzupassen. Sie empfiehlt das Mittel bisher nur für 18- bis 64-Jährige.

1000 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte allerdings im SWR, ob ein Einsatz des Astrazeneca-Produkts bei Älteren empfohlen werde, stehe noch nicht fest.

Trotz anhaltendem Lockdown in Deutschland deuten wichtige Kennzahlen zum Infektionsgeschehen weiterhin nicht auf Entspannung hin. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen, gut 1000 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 418 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Anzahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 64,0 (Vortag: 65,4).

Britische Virus-Variante verbreitet sich weiter

Die Verbreitung der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Corona-Variante B.1.1.7 in Deutschland hat laut RKI weiter zugenommen. Ihr Anteil an einer Stichprobe von knapp 25.000 positiven Fällen aus der vergangenen Woche betrage rund 46 Prozent, heißt es in einem RKI-Bericht.

Am Mittwochnachmittag berieten die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Möglichkeiten, Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens zu öffnen. Die Bundesregierung äußerte Verständnis für weitreichende Öffnungswünsche, warb aber ihrerseits auch um Verständnis für ein zurückhaltendes Vorgehen. Aus einem Beschlussentwurf für die Gespräche geht hervor, dass Öffnungsschritte in Stufen erfolgen sollen. Das Treffen dauerte bei Redaktionsschluss an.