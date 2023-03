Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verhältnis zwischen den gegen Corona Geimpften, die südlich der Sahara leben, und den Geimpften beim Rest der Weltbevölkerung, beträgt 1 zu 2,4 Millionen. Dabei nutzt es den reicheren Staaten gar nichts, wenn nur sie Impfschutz genießen.

Während bis zum Wochenende mehr als 60 Millionen vor allem in Industrienationen lebende Menschen den (hoffentlich) befreienden Stich in den Oberarm bekamen, waren es in den 51 afrikanischen