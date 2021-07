Immer mehr Ältere in Deutschland gehen einer Beschäftigung nach. 2020 waren 1,04 Millionen Beschäftigte 67 Jahre oder älter. Fast 600.000 hatten noch im Alter von 70 und darüber einen regelmäßigen Job. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag.

Fast 220.000 Menschen in Beschäftigungsverhältnissen hierzulande waren über 75 Jahre, 72.000 Beschäftigte 80 Jahre und älter. Unter den Menschen mit einer Beschäftigung ab 67 sind 800.000 Minijobberinnen und -jobber. Bei der Kombination aus Rente und Minijob muss man sich nicht sozialversichern und die zusätzlichen Einnahmen nicht versteuern.

Viele Senioren in Arbeit waren in einem Büro beschäftigt, als Putzkraft oder als Fahrerin oder Fahrer. Auch in den Bereichen Gebäudetechnik, Lagerwirtschaft und Zustellung sind viele Ältere tätig. Möglich ist die Kombination mehrerer Minijobs, sofern der Gesamtverdienst bei 450 Euro monatlich bleibt.

Besonders oft brauchen Rentnerinnen den Zuverdienst

Seit Jahren stellen Arbeitsmarktforscher fest: Menschen fühlen sich im Rentenalter nicht unbedingt reif für den Ruhestand. Heutige Ältere sind im Schnitt fitter als die Generationen vor ihnen. Zudem sind Fachkräfte gefragt, auch im Alter. Vor allem Rentnerinnen sind aber laut Experten oft auf den Zuverdienst angewiesen.