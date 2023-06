Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahresbeginn sind nahezu 150 Schiffe mit 2100 Flüchtlingen und Migranten an Bord auf den Balearen gelandet. Nicht immer verläuft die Reise von Algerien übers Mittelmeer ohne Probleme. Immer wieder kentern Boote, Menschen sterben. Wie viele genau, weiß niemand.

Es ist ein windstiller Tag, an dem die jungen Männer vom Strand des nordalgerischen Küstenortes Cap Djinet aufbrechen. Dicht an dicht sitzen die 17 Passagiere in dem Boot, das schon vor