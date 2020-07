Die erstaunlichen Erklärungen der SPD zu ihren schlechten Umfrage-Werten

Man stelle sich folgende Szene vor. In einer Fußgängerzone – sagen wir in Speyer – steht ein wackerer Sozialdemokrat am Info-Stand. Ein Speyerer Bürger nähert sich und sagt: „Ich hätt’ do gern mol e Frooch. Was is dann los mit dere SPD, warum kummt die in de Umfrooche net so hoch?“ Der wackere Sozialdemokrat sagt. „Horsch! Das ist der ,Rally-around-the-flag’-Effekt!“ Pause. Darauf sagt der Speyerer Bürger: „Hajo.“ Und geht weiter zum nächsten Brezelstand.

„Moment“, ruft ihm der wackere Sozialdemokrat nach, „und nicht zu vergessen: der ,Horse-Race-Journalism’, der nur Gewinner und Verlierer kennt!“ Aber da war der Speyerer schon außer Hörweite.

Die „Restaurant Metapher“

„Verdammt, was habe ich nur falsch gemacht?“, fragt sich der wackere Sozialdemokrat. „Nichts“, säuselt eine Stimme von oben, „das war genau richtig.“ Die Stimme kommt aus dem Willy-Brand-Haus, der SPD-Parteizentrale in Berlin. Dort hat man ein Papier erarbeitet mit Antworten auf die Fragen von Bürgern. Und der wackere Sozialdemokrat hat genau diese Antworten gegeben.

Mit dem „Rally-around-the-flag-Effekt“ ist laut SPD-Handreichung das Versammeln in Krisenzeiten um die (Regierungs-) Flagge gemeint, also um die Kanzlerin und die Union. Auch das mit dem Pferderennen und der ungnädigen Presse steht in dem Papier. Und die „Restaurant-Metapher“, mit der erklärt wird, warum die Leute in den Augen der SPD partout nicht differenzieren wollen.

„Genauso ist Politik“

Original-Zitat aus der SPD-Handreichung: „Wir verkürzen meist unsere Empfehlung. ,Es gibt da einen netten Italiener um die Ecke, der ist ganz lecker, und am Ende kriegst du einen Schnaps.’ Was man eher nicht sagt: ,Es gibt da einen Italiener mit einem brillanten Koch, der Inhaber ist aber ein bisschen stoffelig. Die Weinkarte ist eher mittelmäßig, das Pils dafür aber sehr gut, und die Kellner sind sehr aufmerksam. Die Nachspeisen sind leider unterdurchschnittlich.’ Jede Restaurantkritikerin würde bei der verkürzten Empfehlung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. ,Normale’ Leute machen das aber so. Genauso ist es in der Politik.“ (Zitat Ende)

„Ach, wären doch nicht alle so ,normal’, sondern so intelligent und hip wie die Soziologie-Absolventen im Willy-Brandt-Haus“, seufzt der wackere Sozialdemokrat. Dann geht er zum nächsten Brezelstand. Hajo.