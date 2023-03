Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele wichtige Themen spielen bisher im Bundestagswahlkampf 2021 keine oder kaum eine Rolle. Ein Beispiel ist die Altersversicherung der Deutschen. Die Diskussion dreht sich hier allenfalls im Kreis. Es droht ein böses Erwachen.

Es ist nicht so, dass in diesem Bundestagswahlkampf nicht gestritten wird. Doch dabei geht es bisher vornehmlich um frisierte Lebensläufe, ums Abkupfern von Textstellen, um ein Lachen am falschen Ort zur