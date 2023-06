Ein Drittel der Deutschen verzichtet im Urlaub eher auf Freunde und Familie als aufs Smartphone.

Mit Urlaub unter Freunden ist es wie mit Fisch: Drei Tage geht’s, dann fängt es an zu stinken. Auch an den schönsten Stränden sind schon viele Freundschaften baden gegangen.

Spätestens mit Anfang 20 ist auch ein gemeinsamer Urlaub mit Mama und Papa für viele ein No-Go. Das ändert sich zwar oft nach ein paar Jahren wieder, krawallfrei laufen aber auch dann nur die wenigsten Familienurlaube ab.

Da überrascht es also kaum, dass jede dritte Person, die generell in den Urlaub fährt und ein Smartphone besitzt, eher auf Freunde und Familie im Urlaub verzichten könnte als auf das eigene Smartphone. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter rund tausend Menschen ab 16 Jahren.

Bewusst verzichten? Nicht mit mir!

Unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren sind es demnach sogar 37 Prozent, die lieber auf Freunde und Familie statt auf das Handy verzichten würden. Bei den über 64-Jährigen sind es hingegen nur 18 Prozent. Insgesamt fände es zudem knapp ein Drittel weniger schlimm, im Urlaub das Gepäck zu verlieren als das Smartphone. Freiwillig will laut Umfrage übrigens gar niemand auf das Smartphone verzichten: Keiner der Befragten gab an, das Gerät bewusst nicht mit in den Urlaub zu nehmen.

18 Prozent sagten hingegen, dass sie das Mobiltelefon im Urlaub sogar häufiger nutzen als im Alltag. Sehr gut verzichten können Urlauber hingegen auf Kosten für Roaming: Fast alle gaben an, es toll zu finden, sich im EU-Ausland keine Gedanken über zusätzliche Mobilfunkgebühren machen zu müssen.

Viele träumen davon, alleine zu verreisen

Wie sehr das Smartphone zum selbstverständlichen Reisebegleiter wurde, zeigt auch, dass vier von zehn Urlaubern für ihren Urlaub spezielle Apps wie Reiseführer oder Währungsrechner auf ihrem Smartphone installieren. Besonders beliebt sind diese aber laut Erhebung bei Jüngeren: Während unter den 16- bis 29-Jährigen knapp die Hälfte solche Reiseapps installiert, sind es bei den über 64-Jährigen nur 14 Prozent.

Bleibt die Frage, mit wem die Deutschen dann gerne Urlaub machen möchten – außer mit ihrem Handy. Auch hier können Meinungsforscher Antwort geben. Laut Statista möchten rund zwei Drittel der Deutschen gerne mal alleine verreisen. Interessant ist, dass sich deutlich mehr Frauen (64 Prozent) als Männer (23 Prozent) diesen Traum schon erfüllt haben.