Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sein Vorgehen bei der gescheiterten Pkw-Maut im Bundestags-Untersuchungsausschuss verteidigt. Der CSU-Politiker betonte, er habe sich allein am Wohl des Staates ausgerichtet.

Das war kürzlich ein Termin nach seinem Geschmack. Die Corona-Pandemie verhinderte zwar, dass Andreas Scheuer seine Schecks direkt im Ministerium übergeben konnte. Aber auch im Netz hatte der für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständige Bayer Freude daran, Wohltaten unters Volk zu streuen. Er zeichnete zwei Herren aus für ihre Idee, mit der neueste Mobilfunkgeneration (5G) dem Mittelstand zu helfen. Stolz übergab Scheuer den Förderbescheid mit Mitteln aus dem Corona-Konjunkturpaket: „Bitte alle lächeln für 3,396 Millionen Euro!“

So geht das in einer Tour bei Scheuer. Auch in dieser Woche, da Scheuer am Donnerstag als wohl letzter Zeuge vom Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags vernommen wird. Kurz zuvor pries er auch noch schnell zwei neue Förderprogramme mit einem Volumen von einer Milliarde Euro an, um klimafreundlichem Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen.

Den Chef vermarkten

Andreas Scheuer sieht sich gerne als zupackenden Macher, als jemanden, der bürokratische Widerstände aufbricht, um Deutschland in die mobil-digitale Zukunft zu führen, ausgestattet mit dem größten Investitionsetat aller Zeiten. Dass dieses Selbstbild nicht einmal im Ansatz der öffentlichen Meinung über den Minister entspricht, ist einer der Gründe, warum er sich kurz vor Weihnachten von seinem Kommunikationschef Wolfgang Ainetter trennte. Der Österreicher Ainetter, ein „Bild“-Mann, hatte es nicht geschafft, seinen Chef besser zu vermarkten – innovativer Sozialer-Medien-Kampagnen zum Trotz, die den Autonarren Scheuer beispielsweise als radelnden Minister (mit Helm) porträtierten.

Jetzt verzweifelt Scheuers neuer PR-Mann wahrscheinlich, weil doch die vielen sinnvollen Dinge, die Scheuer anpackt, so unterdurchschnittlich gut ankommen. Deutschlandtakt im Zugverkehr, mehr Geld für Radschnellwege, ein Masterplan für Elektroauto-Ladesäulen, Förderung sauberer Busse, des Nahverkehrs allgemein, die staatliche Mobilfunkgesellschaft, die Masten dort bauen wird, wo es sich für Unternehmen nicht lohnt, und so weiter.

Vermaledeite Maut

Doch all dies verblasst eben, wenn wieder eine neue Ungereimtheit zur vermaledeiten Maut zutage gefördert wird – getreu dem alten Fußballerspruch „Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh“. Scheuer selbst hat das erst dieser Tage gegenüber seiner Heimatzeitung, der „Passauer Neuen Presse“, so ausgedrückt: „Dieses Projekt hat mich in die absolute Defensive gedrängt.“

Am Donnerstag bekräftigte Scheuer, er habe bei Amtsantritt einen klaren Auftrag zur Umsetzung eines politisch bereits beschlossenen und in Kraft getretenen Gesetzes vorgefunden. Auch rechtfertigte Scheuer erneut die Entscheidung zur Unterzeichnung von Verträgen zur Mauterhebung, die bereits Ende 2018 stattfand, also noch bevor endgültige Rechtssicherheit für das Projekt bestand.

„Vollkommen überrascht“

Der Verkehrsminister verwies unter anderem auf die umfassende Prüfung des Projektes und die fachliche Einschätzung von Experten in seinem Haus sowie das grüne Licht des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) für das Projekt. Freilich kam es dann bekanntermaßen anders: Der EuGH urteilte im Juni 2019 gegen die Maut, weil sie EU-Ausländer gegenüber deutschen Autofahrern benachteilige. Scheuer sprach von einem „niederschmetternden Urteil“, von dem er „vollkommen überrascht“ gewesen sei. Die seitdem erhobenen Vorwürfe ließen ihn „nicht unberührt“, sagte er am Donnerstag weiter. Diese Kritik nehme er an, sofern sie sachlich sei.

Der CSU-Politiker betonte dabei aber erneut, dass die Maut ein breit von der damaligen großen Koalition getragenes Projekt gewesen sei und gleich zwei Mal von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden sei. Selbst bei den letztlich geplatzten Verhandlungen über die Jamaika-Koalition 2017 sei mit FDP und Grünen vereinbart worden, die Maut fortzusetzen. Gerade FDP und Grüne werfen Scheuer nun aber Versäumnisse vor. Einen Abschlussbericht will der U-Ausschuss wohl im Mai oder Juni vorlegen.