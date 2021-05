Seit Tagen leben Israelis wie Palästinenser im völligen Ausnahmezustand. Während sich die politischen Führungen beider Seiten entschlossen zeigen, die Kriegshandlungen trotz islamischer Feiertage und trotz Sabbats ins Wochenende fortzusetzen, leidet die Zivilbevölkerung.

Keine Minute nachdem die erste Sirene um neun Uhr abends heult, sind die ersten Raketen am Himmel zu sehen. Während die Menschen noch auf dem Weg in einen Luftschutzbunker im Süden von Tel Aviv sind, ist der Himmel bereits voller gleißender Lichter. Wie in einem „Star Wars“-Film leuchten gespenstisch gelbe Streifen auf, Explosionen folgen, verursacht durch die sogenannte Eisenkuppel – das israelische Raketenabwehrsystem.

Am Eingang zum Luftschutzbunker in Tel Aviv drängen sich ein Dutzend Menschen aufgeregt die Stufen hinunter. „So schlimm war es noch nie“, sagt eine Frau mit einem schlafenden Kind im Arm. Sie schnappt nach Luft und setzt sich unten angekommen auf eine der staubigen Bänke. Einige Familien hocken bereits an die Wand gelehnt auf schmutzigen Teppichen, ein kaputter Kicker steht verstaubt und ohne Ball im Raum.

Draußen geht es hörbar Schlag auf Schlag. Dass der an den Gazastreifen angrenzende Süden Israels mit den Städten Ashkelon und Ashdod mit Raketen angegriffen wird, ist in Israel trauriger Alltag. Doch einen derartigen Raketenhagel von Gaza auf Tel Aviv hat es in der Geschichte Israels noch nie gegeben. Es sind die dramatischsten Tage in Israel seit der zweiten Intifada, die im Jahr 2000 begann und in den folgenden Jahren an die tausend Todesopfer unter Israelis und mehr als 3000 unter Palästinensern forderte.

Kriegsnachrichten auf dem Handy

„Gaza ausradieren sollten sie“, raunt ein Mann im Tel Aviver Bunker. In Gaza, rund 60 Kilometer von Tel Aviv entfernt, sind durch israelische Gegenangriffe bis zum Freitag an die 100 Menschen getötet worden, unter ihnen zahlreiche Kinder.

Ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft, dessen Eltern aus dem Sudan nach Israel geflüchtet sind, zittert und weint. „Warum tun sie das?“, fragt er immer wieder. Drei Mal wird die Tel Aviver Nachbarschaft in dieser Nacht aus den Betten geholt und drängt sich in Shorts und Schlafshirts in den kahlen Räumen unter der Erde zusammen.

Die meisten verfolgen die laufenden Nachrichten auf ihrem Handy. Wo die letzten Raketen eingeschlagen sind. Aber auch, was auf den Straßen in den jüdisch-arabischen Städten los ist, vor allem in Lod nahe dem internationalen Flughafen. Palästinensische Israelis haben in dieser von Juden und Arabern bewohnten Stadt in der Nacht auf den Mittwoch drei Synagogen angegriffen. Anwohner berichten, dass Brandbomben durch ihre Fenster geflogen seien. Kurz danach wird auch ein muslimischer Friedhof in Brand gesetzt, wohl ein Racheakt von jüdischen Bewohner. Der Bürgermeister von Lod spricht von einer „Kristallnacht“. Jahrzehntelange Bemühungen um eine friedliche Koexistenz seien gescheitert.

Koalitionsverhandlungen torpediert

Noch zu Wochenbeginn solidarisierten sich viele jüdische Israelis mit den palästinensischen Protesten in Jerusalem. Sie hielten dort schon drei Wochen an, ehe es am Montag zum Krieg kam. Ein Ultimatum der Hamas, den Tempelberg zu räumen, ignorierte Israels Regierung. Vielmehr kam es zu einer Polizeiaktion auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee, die die Wut noch weiter hochkochen ließ.

Nun da wieder Krieg ist, wie zuletzt 2014, als Israel im Sommer nach Raketenbeschuss durch die Hamas in den Gazastreifen einmarschierte, ist die Bereitschaft zur Deeskalation noch geringer. „Das hier alles zeigt, dass man mit arabischen Parteien keine Regierungskoalition bilden kann“, raunt ein Mittdreißiger im Bunker und streicht seinem Hund über den Kopf. Er bezieht sich auf die derzeitigen Koalitionsverhandlungen in Israel. Oppositionsführer Jair Lapid versucht, eine Regierung auf die Beine zu stellen, die Premier Benjamin Netanjahu nach zwölf Jahren an der Macht ablösen könnte. Aber danach sieht es nicht aus. Lapids wichtigster potenzieller Partner, der Siedler-nahe Rechtsnationale Naftali Bennett ging am Donnerstag doch wieder auf Netanjahu zu.

Diesmal kein Zuckerfest in Gaza

Am nächsten Morgen ist die Mutter des Jungen, der in der Nacht eine Panikattacke erlitten hat, wieder auf der Straße. „Ist es jetzt vorbei?“, fragen die beiden. Doch es ist nicht vorbei.

In Gaza ist die Lage für die Zivilisten derweil noch verzweifelter. Anders als in Israel gibt es dort kein Raketenabwehrsystem und auch keine vergleichbaren Luftschutzbunker. Bassam Zaqout, ein Arzt aus Gaza, erzählt am Telefon, dass er sich mit seinen zwei Kindern und seiner Frau in einem Zimmer seiner Wohnung vergräbt und betet, dass es bald vorbei ist. Seit Donnerstag ist Eid al-Fitr, das Zuckerfest zum Ende des Ramadan. „Heute wird die Depression der Kinder noch deutlicher. Sie hatten sich auf das Fest gefreut. Doch das fällt dieses Jahr aus“, erzählt Bassam Zaqout traurig.