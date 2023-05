Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon 8474 Migranten haben seit Jahresbeginn die gefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal nach England gewagt, um dort Asyl zu beantragen – im gesamten vergangenen Jahr waren es 8420.

Allein am Montag kamen 430 Schutzsuchende im Königreich an, so viele wie seit September 2020 nicht mehr. Menschenschmuggler nutzen das gute Wetter aus und verschiffen Hunderte von Menschen