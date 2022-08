Kurz vor Auslaufen des 9-Euro-Tickets fordern die Bundesländer eine schnelle Anschlussregelung. Bleibt eine Einigung mit dem Bund im Streit um die Finanzen aus, könnte es bald massive Preiserhöhungen und Einschnitte ins Angebot geben.

Das rheinland-pfälzische Mobilitätsministerium forderte am Freitag eine „rasche und praktikable“ Anschlussregelung für das Ende August auslaufende 9-Euro-Ticket. „Die Menschen haben mit den Füßen abgestimmt – das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, sie wollen Bus und Bahn in einem einfachen Ansatz ohne Verbundgrenzen nutzen“, betonte Staatssekretär Michael Hauer (Grüne) am Freitag nach einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz. Der Erfolg des 9-Euro-Tickets sei auch eine „Blaupause für die Mobilitätswende“. Allerdings müsse zuerst das öffentliche Mobilitätsangebot gesichert werden, sagte er mit Hinweis auf die massiv gestiegenen Energiepreise. Auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht den Bund in der Pflicht, eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket zu finanzieren. Hermann sagte am Freitag in Stuttgart nach der Konferenz, die Ressortchefs der Länder seien sich aber einig, dass eine solide Grundfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs durch eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel noch viel wichtiger sei als ein bundesweites, günstiges Ticket-Angebot.

„Preiserhöhungen um bis zu 20 Prozent“

Die Länder bekräftigten ihre Forderung, dass der Bund deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen müsse. Es müssten „wirtschaftliche Notlagen“ bei den Verkehrsunternehmen sowie massive Ticketpreiserhöhungen und Einschnitte ins Angebot verhindert werden. Die stark gestiegenen Energiekosten hätten erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung des Nahverkehrs. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Verkehrsminister der Länder haben mehrere Branchenverbände darauf hingewiesen, dass ohne zusätzliche Bundesmittel Preiserhöhungen um bis zu 20 Prozent oder massive Angebotsreduzierungen um bis zu 30 Prozent drohten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich im Grundsatz zu einer Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket bekannt. Zwar könne dieses aus Kostengründen nicht in gleicher Weise fortgeführt werden, es solle aber ein neues Angebot geben, das vor allem das Prinzip der Einfachheit des Tickets aufgreife.

Aktionstag unter anderem im Mainz

Mit einem bundesweiten Aktionstag will eine Initiative am heutigen Samstag unter anderem in Mainz für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets demonstrieren. Die Fortsetzung sei nicht zuletzt wegen steigender Energiepreise und Inflation wichtiger denn je, erklärte die Initiative „Neun-Euro-Ticket weiterfahren“ am Freitag. In der Initiative haben sich Gruppen sowie Einzelvertreterinnen und -vertreter des ökologischen, sozialen und gewerkschaftlichen Bereichs zusammengeschlossen.

