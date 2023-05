Wie die Kirche in Frankreich verhindern will, dass Priester nach Missbrauchsvorwürfen einfach in eine andere Pfarrei versetzt werden – ohne Wissen der Betroffenen.

Den Missbrauch vertuschen, den Täter versetzen – das war über Jahrzehnte das übliche Vorgehen in der katholischen Kirche. Dabei hatten die verantwortlichen Bischöfe und Generalvikare nur das Wohl ihrer Institution im Auge. An die Opfer dachte niemand. So konnte mancher Priester an neuer Wirkungsstätte mit seinem schändlichen Treiben einfach weitermachen.

In Frankreich soll damit Schluss sein. Die katholische Kirche dort führt einen Priesterausweis mit QR-Code ein. Dieser soll eine schnelle Überprüfung des Geistlichen ermöglichen. So können Gemeinden per Smartphone erfahren, ob gegen einen Priester etwa Missbrauchsvorwürfe vorliegen.

In Frankreich hat Ende 2021 eine Studie aufgeschreckt. Seit den 1950-er Jahren sind nach Hochrechnungen einer Untersuchungskommission 216.000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt in der Kirche geworden. Bezieht man weitere Einrichtungen ein, die von der Kirche betrieben werden, geht man von 330.000 Opfern aus. Grund genug zu handeln.

An nationales Register gekoppelt

Der Priesterausweis ist an ein nationales Register gekoppelt, das in Frankreich nach den Missbrauchsfällen eingerichtet wurde. Die Karte soll verhindern, dass negativ aufgefallene Priester vom Radar verschwinden und anderswo ihren Beruf ausüben, wo ihre Vorgeschichte nicht bekannt ist. Die Karte ähnelt dem französischen Personalausweis. Neben persönlichen Daten und QR-Code finden sich dort auch ein Foto und eine Identifikationsnummer, mit der Kirchenverantwortliche die Akte des Geistlichen aus dem Register aufrufen können. Verhindert werden soll auch, dass sich Männer unberechtigt als Priester ausgeben, um aus religiösem Eifer oder sonstigen Motiven eine Messe zu halten. Mitunter geben sich Betrüger als Geistliche aus. So wurde 2021 in Südfrankreich ein Serienbetrüger zu einer Haftstrafe verurteilt, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als „Pater Don Romano“ sein Unwesen trieb.

Das Bistum Speyer warnte 2022 vor einem jungen Mann aus Lingenfeld im Kreis Germersheim, der sich als Priester ausgegeben und gar ein Kind getauft haben soll. Er scheint so überzeugend aufgetreten zu sein, dass er sich wohl nicht ausweisen musste. Denn auch in Deutschland gibt es einen nationalen Priesterausweis – eine einfache Scheckkarte mit Namen, Bild und Siegel. Mehr aber auch nicht.