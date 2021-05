Warum diesmal im zweiten Corona-Lockdown das Feiern von Gottesdiensten erlaubt ist und wie die Maskenpflicht in der Kirche gehandhabt wird. Die Erlaubnis, gemeinsam zu beten, haben inzwischen auch Corona-Gegner für sich entdeckt.

Während Kultureinrichtungen und Gastronomie im neuen Corona-Lockdown ihre Pforten schließen mussten, dürfen Gläubige in Kirchen, Moscheen und Synagogen weiterhin gemeinsam beten und Gottesdienste feiern. Werden die Religionsgemeinschaften, wie manche mutmaßen, in fragwürdiger Weise von der Politik bevorzugt?

Nur das letzte Mittel

Beim ersten Lockdown um Ostern blieben auch die Gotteshäuser verschlossen – im Gegensatz zu Baumärkten, in denen man sich zum Einkaufen versammeln konnte. Das Bundesverfassungsgericht hatte Gottesdienstverbote im Frühjahr im Grundsatz genehmigt. Zugleich stellte es damals aber klar, dass solche Verbote einen „überaus schweren Eingriff in die Glaubensfreiheit“ darstellen und deshalb zeitlich befristet sowie ständig überprüft werden müssen. Gottesdienstverbote dürfen im Kampf gegen eine Pandemie nur das letzte Mittel sein. Darauf weist auch das rheinland-pfälzische Kultusministerium hin: „Die Religionsausübung ist ein grundrechtlich geschützter Bereich.“

Halt und Stütze

Gerade in diesen schwierigen Zeiten seien Gottesdienste für viele Menschen ein wichtiger Halt und eine wertvolle Stütze, stellt das Bistum Speyer fest. Das zeigt sich auch in der Evangelischen Kirche der Pfalz: „Der Bedarf an gottesdienstlichen Zusammenkünften ist im gesamten Gebiet der Landeskirche deutlich gestiegen“, heißt es. Auf einige trifft es wohl zu: In der Not lernt der Mensch beten – mit und ohne Maske.

Denn während in Rheinland-Pfalz der Gottesdienstbesucher, nachdem er seinen Platz eingenommen hat, den Mund-Nasen-Schutz abnehmen darf – alles geregelt in Verordnungen und Paragrafen – , heißt es in der Saarpfalz: Die Maske bleibt in der Kirche auf. So wie es übrigens auch in Fußgängerzonen – bekanntlich im Freien – geboten ist.

Andächtige Verschwörungsworte

Unterdessen hat mancher erkannt, welche Möglichkeiten in der Gottesdienst-Regel stecken. So haben die Organisatoren einer „Querdenker“-Demo auf der Münchner Theresienwiese an Allerheiligen ihre Zusammenkunft, die die genehmigte Teilnehmerzahl überschritt, in einen Gottesdienst umgemünzt. Für den gibt es nämlich in Bayern keine beschränkte Teilnehmerzahl, wenn er unter freiem Himmel stattfindet. Der frühere TV-Pfarrer Jürgen Fliege war sich dann auch nicht zu schade, ein paar andächtige Verschwörungsworte an die Gemeinde zu richten – flankiert von weißen Särgen mit Deutschlandfahne.