Die zweite rot-gelb-grüne Regierung in Rheinland-Pfalz steht. Ihr Programm ist solide und leutselig – aber ziemlich mutlos.

Die Mehrheit ist klar. Der Amtseid ist geleistet. Weiter geht es mit Rot-Gelb-Grün in Rheinland-Pfalz. Die neue Regierung nennt sich „Koalition des Aufbruchs und der Zukunftschancen“. Oha! Dann muss die alte Regierung ja tranfunzelig und gegenwartsbezogen, wenn nicht gar rückständig gewesen sein. Dabei ist doch die neue Regierung weitgehend die alte.

Zugegeben: Das ist eine etwas einseitige Interpretation der Selbstbetitelung des Mainzer Kabinetts. Die drei Bündnispartner beziehen „Aufbruch und Zukunftschancen“ ausdrücklich auf die Lehren aus der Corona-Pandemie und auf die Dramatik des Klimawandels. Und dennoch: Ihr Regierungsprogramm ist typisch für rheinland-pfälzische Politik: solide, ernsthaft, zeitgemäß, leutselig. Was will man mehr? Wie wäre es mit: mehr Mut, mehr Kontroverse, mehr faszinierenden Ideen, mehr Fragezeichen?

Was fehlt: eine klare Rangfolge

Stattdessen hat die Ampel-Koalition an alles gedacht: Nicht nur an Bildung, Digitalisierung, Krankenhausfinanzierung oder Energiewende, sondern auch an Schwimmunterricht, „E-Government“ und Dienstrad-Leasing für Landesbedienstete. Was dabei fehlt: eine klare Rangfolge. Was ist als Dringendstes zu tun, was dann und was ist nicht ganz so wichtig? Was muss in den kommenden fünf Jahren unbedingt geschafft werden und was wäre Zugabe?

Solch eine Prioritätenliste wäre umso wichtiger, weil die alte neue Regierung ausnahmslos jedes Vorhaben ihres Programms unter Finanzvorbehalt gestellt hat (steht ganz hinten im Koalitionsvertrag, auf Seite 172).

Heiße Eisen, die den Bürgern im Wortsinne auf den Nägeln brennen, bleiben völlig vage. Etwa die großen Verkehrsprojekte zweite Rheinbrücke nach Karlsruhe, weiterer Ausbau der B 10 nach Pirmasens oder der B 9 durch den Bienwald. Außerdem: der Fortgang der Kommunalreform, die dauerhafte Entschuldung der Städte und Gemeinden … Harmonie ist ja schön, aber sie kann auch unproduktiv sein.

Dreyer bietet politischen Alpha-Tieren Paroli

Die neue Kabinettsstruktur folgt mehr parteipolitischem Proporzdenken als sachlicher Notwendigkeit: Kultur bleibt unter ferner liefen, ist jetzt zusammen mit Familie, Frauen und Integration in einem Ministerium, nicht mit Bildung oder Wissenschaft. Waren das noch Zeiten, als Hanna-Renate Laurien, Bernhard Vogel oder Rose Götte die Kultur im Lande vorwärtsbrachten! Dafür ist Wissenschaft jetzt zusammen mit Gesundheit. Verkehr gehört zum Wirtschaftsministerium, Mobilität aber zum Umweltressort. Das verstehe, wer möchte. Die Grünen sind die Gewinner der Ressortstruktur. Eine liberale Handschrift ist weder dort noch wesentlich im Regierungsprogramm zu erkennen.

Über alledem schwebt die Ministerpräsidentin. Malu Dreyer ist der Garant für Vernunft, Solidität und Harmonie. Damit wird sie auch weiter ihr Kabinett unter Kontrolle halten. Und damit bietet sie auf Bundesebene politischen Alpha-Tieren wie Markus Söder oder Bodo Ramelow Paroli. Damit könnte es ihr gelingen, im Stile Kurt Becks ihre Nachfolge im Amt des Regierungschefs zu regeln. Und dann guckte die CDU fünf weitere Jahre in die Röhre.

Eine lahme Ente wird Malu Dreyer, die ja ihren Ausstieg in fünf Jahren schon angekündigt hat, gewiss nicht sein.